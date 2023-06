Gastkommentar Sicherheitspolitik bedeutet mehr, als bloss Waffen und Munition zu liefern Der Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik sieht eine Aufgabe der Schweiz darin, Konflikte vermeiden zu helfen. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine beschreibt er, warum Prävention unterschätzt wird.

Leitete früher die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE): Thomas Greminger. Bild: zvg

Die Wahrnehmung der Sicherheitspolitik in der Schweiz ist aktuell geprägt durch Lieferungen von Waffen und Munition für Artillerie-, Panzer- und Luftabwehrsysteme in Europa. Während ein geschärftes Bewusstsein für die harte Währung der Sicherheitspolitik – fähig sein, sich zu verteidigen – zu begrüssen ist, darf der nichtmilitärische Teil der Sicherheitspolitik nicht in Vergessenheit geraten.

Als global eng verflochtenes Land mit einer stark international ausgerichteten Wirtschaft ist die Schweiz auf stabile Beziehungen zu anderen Staaten und möglichst wenig vorherrschende Konflikte angewiesen. Dies gilt insbesondere auch bei fragilen Staaten. Für deren Stabilisierung muss die Schweiz etwas tun, nicht nur aus moralischer und wirtschaftlicher Sicht, sondern vor allem, um die eigene Sicherheitssituation in der Schweiz langfristig zu verbessern.

Die Schweiz muss Beiträge dazu leisten, Konflikte einzudämmen, zu verhindern und friedliche Entwicklungen zu stützen. Nicht zuletzt auch um den Menschen in unterentwickelten Ländern eine Alternative zu autoritären Staaten zu bieten. China und Russland sind in zahlreichen fragilen Staaten zu bedeutenden Akteuren aufgestiegen. Wenn wir unsere eigenen Anstrengungen nicht ausbauen, verlieren wir nicht nur Einfluss, sondern verpassen es auch, diesen Menschen eine Chance auf Freiheit und ­Prosperität zu bieten.

Gegenseitige Wechselwirkung

Bewaffnete Gewalt zerstört Gemeinschaften, destabilisiert Gesellschaften und schädigt Volkswirtschaften. Konflikte verhindern die Schaffung von sozial ausgeglichenen und ökonomisch erfolgreichen Staatswesen. Zwischen der Armut eines Landes und Waffengewalt besteht eine sich gegenseitig verschärfende Wechselwirkung. Konflikte führen zu erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten und verursachen auch aufgrund der verhinderten zivilisatorischen und volkswirtschaftlichen Entwicklung viel menschliches Leid. Unterentwicklung ist ein Risikofaktor für den Ausbruch von bewaffneten Konflikten. Besonders exponiert sind fragile Staaten, die ungleich stärker von Inflation und politischen Unruhen betroffen sind.

International wächst darum die Überzeugung, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz im Bereich Sicherheitspolitik langfristig erfolgversprechend ist. Staatliche Sicherheitspolitik braucht neben Investitionen ins Militär auch Massnahmen im Bereich der Aussen- und Entwicklungspolitik. Während die Aufrüstung angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine unbestritten scheint, darf darüber die langfristige Konfliktprävention nicht zur Nebensache verkommen. Hier leisten die Entwicklungsorganisationen einen hohen Beitrag zu unserer langfristigen Sicherheit.

Eine holistische Perspektive auf Sicherheitspolitik ist darum für die Prävention von Konflikten entscheidend. Somit stellt neben der eigenen Fähigkeit zur Verteidigung die Entwicklung im globalen Süden für die europäische und damit auch der Schweizer Sicherheitspolitik weiterhin eine grosse Herausforderung dar. Ein umfassendes Hilfspaket für die Ukraine ist unbestritten. Dieses darf jedoch nicht auf Kosten anderer Regionen, die benachteiligt werden, gesprochen werden. Dies betrifft insbesondere auch den sicherheitspolitisch relevanten globalen Süden. Hierzulande merkt man das spätestens dann, wenn die nächste Flüchtlings- und Migrationswelle anrollt.

In einer immer globaleren Welt werden die Folgen der vermeintlich weit weg tobenden Gewalt immer stärker auch für uns spürbar. Es ist deshalb gerade heute richtig und wichtig, sowohl Mittel in die Stärkung der eigenen ­Sicherheitswahrung in Form von Abwehrbereitschaft zu stecken als auch in Form von Friedensunterstützung, Guten Diensten und Entwicklungszusammenarbeit angemessen zu verstärken. Beide ergänzen sich und sind gerade in Zeiten, in denen Kriege auch wieder auf europäischem Gebiet ausgetragen werden, von besonderer Dringlichkeit.