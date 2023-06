Gastkommentar Google muss Journalismus vergüten Das Leistungsschutzrecht ist notwendig und fair in der digitalen Welt. Nur weil etwas im Internet zu finden ist, heisst das nicht, dass man sich einfach bedienen kann, ohne dafür zu bezahlen. Daniel Kraus Drucken Teilen

Vom Buchdruck über den Fotokopierer zur modernen Suchmaschine. Das Urheberrecht muss sich den Entwicklungen seiner Zeit immer wieder anpassen. Zu Recht will der Bundesrat darum neu ein Leistungsschutzrecht einführen: Dieses nimmt die internationalen Tech-Plattformen in die Pflicht, wenn sie Inhalte von Schweizer Medien übernehmen. Von den Vergütungen sollen nicht nur die Medienunternehmen, sondern auch die Journalistinnen und Journalisten profitieren. Eine solche Lösung ist nicht nur fair, sondern auch rechtlich in den sogenannten verwandten Schutzrechten richtig angesiedelt.

Eine starke Demokratie wie die Schweiz hat alles Interesse an einem starken Schweizer Medienplatz. Denn gerade auch die Arbeit der 12 000 Journalistinnen und Journalisten garantiert, dass eine breite Meinungsvielfalt abgebildet und eine vertiefte Meinungsbildung möglich wird. Es ist kein Zufall, dass die Medien auch in unserer Verfassung ausdrücklich erwähnt werden. Ihnen gilt es Sorge zu tragen. Dies ist ein rechtlicher Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben.

Wenn die internationalen Tech-Plattformen wie Google oder Microsoft kurze Auszüge oder Schlagzeilen von Schweizer Medien übernehmen und damit Geld verdienen, ohne hierfür den Journalistinnen und Journalisten oder Verlagen eine Vergütung zu entrichten, dann muss dieser Zustand korrigiert werden. Diese Korrektur gehört in die sogenannten verwandten Schutzrechte, welche im Urheberrechtsgesetz geregelt sind. Historisch wurden das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte nämlich exakt für diese Situation geschaffen – um den Künstlerinnen und Künstlern, Produzenten und Sendeunternehmen die Kontrolle über ihre Werke und Leistungen zurückzugeben, wenn neue Technologien (früher Schallplatten, Kino, Radio, Streamer) ihr geistiges Eigentum aushöhlten.

Genau in dieser Situation befinden sich Verlage und Medienschaffende, wenn ihre Artikel und Beiträge von den Suchmaschinen gratis übernommen werden. Die Internetgiganten profitieren von der Glaubwürdigkeit der freien Schweizer Presse, sie bringen die User auf ihre Seiten und halten sie da, generieren Nutzerdaten und dadurch Erträge aus Werbungen in Millionenhöhe. Insgesamt erwirtschafteten die Tech-Plattformen laut Schätzungen im vergangenen Jahr rund 2 Milliarden mit Werbung. Die Schweizer Medien dagegen tragen einen grossen Aufwand, indem sie die Löhne der 12 000 ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten zahlen und somit Qualitätsjournalismus sichern, während die Werbegelder zu den Plattformen abfliessen.

Dies ist aus wirtschaftlicher sowie sozialer Sicht nicht nur stossend, sondern inakzeptabel: Was für Schülerinnen und Schüler gilt, gilt auch für grosse digitale Plattformen: Nur weil etwas im Internet oder in sozialen Netzwerken zu finden ist, heisst das nicht, dass man sich einfach bedienen kann, ohne dafür zu bezahlen.

Medienartikel entstehen immer durch eine geistige und kreative Arbeit. In der EU und in weiteren Ländern hat man darum das Urheberrecht neu an die digitale Realität angepasst und ein sogenanntes Leistungsschutzrecht eingeführt. Bei uns würden wir das in den verwandten Schutzrechten regeln. Dies ist aus rechtlicher Perspektive richtig so. Der Bundesrat vollzieht dabei nicht einfach einen EU-Nachvollzug, sondern hat aufgrund der im Ausland gemachten Erfahrungen eine überzeugende eigene Schweizer Lösung ausgearbeitet. So sollen die Tech-Plattformen in der Schweiz auch weiterhin fremde journalistische Inhalte übernehmen dürfen (das freie Internet ist garantiert), einzig gratis für die Plattformen wäre dies künftig nicht mehr. Dabei sollen die Journalistinnen und Journalisten einen angemessenen Anteil der Vergütung erhalten. Und auch die kleinen und mittleren Medienunternehmen sollen vom Vergütungsanspruch profitieren können.

Der geplante Leistungsschutz zeigt – das Recht kann einen echten Ausgleich zwischen allen Akteuren schaffen. Denn all die Akteure spielen eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung unserer Demokratie, gerade auch die Journalistinnen, die Journalisten und die Medien.