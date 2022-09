Gastkolumne Energiepolitik: Gratwandern zwischen Klötzen Nils Epprecht, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energie-Stiftung, schreibt in einem Gastbeitrag über die Energiepolitik der Schweiz. Nils Epprecht Drucken Teilen

Es löst sich gerade etwas. Schneefelder sind ob der Sommerhitze ins Rutschen geraten. Gletscher haben sich zurückgezogen und tiefe Furchen, Brocken, Klötze und Geröll hinterlassen. Die Schmelze war gross, dafür blieb der Regen grösstenteils aus und viele Stauseen wurden kaum voll. Eine Ebbe, die den noch immer zahlreichen Öl- und Gastanks im Flachland im kommenden Winter erst noch bevorsteht. Was wiederum in Bundesbern das Fass zum Überlaufen bringt und langjährige Widerstände löst: Alle sind sich einig, wir brauchen rasch kräftige Investitionen in die inländische Elektrizitätsproduktion. Jetzt.

Am schnellsten wirken Tausende und Abertausende von Solaranlagen als Standardbedeckung auf Häusern, Ställen und Autobahnböschungen. Filigran, dezentral und dezent symbolisieren sie das neue Rückgrat der Schweiz.

Um das klima- und energiepolitisch notwendige Ausbautempo zu erreichen, werden wir aber nicht umhinkommen, ein paar neue Klötze in die Landschaft zu stellen. Wer mit dem Kleckern zu spät beginnt, muss auch klotzen. Grosse Solaranlagen, Windparks oder neue Speicherwasserkraftwerke wie an der Trift, wo der Gletscher in nur zwanzig Jahren verschwunden ist. Es ist Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Orte uns vor der Überhitzung schützen können, an denen sie sich als Erstes austobt.

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Triftgletscher zurückzieht, sollte uns eindringlicher Warnschuss sein:

Der Klimawandel ist real, unumkehrbar, radikal und schnell.

Doch dies ist nur die eine Sichtweise. Gerade die Trift hat sich zu einem neuen landschaftlichen Kleinod entwickelt. Für Artenvielfalt und Landschaft sind die Potenziale in den Transformationsräumen wie der Trift gross. Für Städterinnen und Städter vielleicht vergleichbar mit den ehemaligen Industriearealen, wo der Wegzug der Schwerarbeit zu einer Chance für Kultur und Tourismus wurde. Ein Gletschervorfeld wie die urgewaltige Trift für unseren Energiehunger zu überfluten schmerzt, gerade weil die Artenvielfalt bereits in arger Bedrängnis steckt.

Es nicht zu tun hiesse aber auch, die Generationenaufgabe Klimawandel zu unterschätzen. Wir müssen also rasch klotzen – aber gezielt, rücksichtsvoll und verhältnismässig. Eine Gratwanderung im Hochgebirge.

In der laufenden Session kann man das Parlament beim Gratrennen anspornen: 15 Speicherwasserprojekte locken, auf die sich Branche, Kantone und Umweltverbände geeinigt haben. Dazu kann es einige schnell realisierbare alpine Solarkraftwerke unter Dach und Fach bringen. Das am schnellsten aktivierbare Potenzial liegt hingegen auf dem Dach. Umso erstaunlicher, dass beim PV-Standard auf Neubauten noch einige bremsen.

Artensterben muss gestoppt werden

Absturzgefahr herrscht beim sogenannten Mantelerlass für eine sichere und erneuerbare Energieversorgung. Um Kraftwerke wie dasjenige an der Trift zu bauen, will die ständerätliche Kommission landesweit den Schutz von Biotopen aufheben. Oder für etwas Mehrproduktion im nächsten Winter überlebensnotwendige Restwassermengen für die nächsten 15 Jahre senken. Wegen des Ukraine-Krieges wird hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Die Vögel, oder besser die Artenvielfalt, sind es tatsächlich, die hier unter den Beschuss kommen. Denn ausgerechnet die Biotope sind wichtiger Rückzugsraum für ein Drittel aller bedrohten Tierarten. Die Wissenschaft ist sich einig: Wenn wir das Artensterben nicht stoppen, hat auch der Mensch bald ein gröberes Problem. Das Klotzen wird dann schnell zum Klotz am Bein.

Das Parlament kann dem vorbeugen, berät es doch aktuell auch noch den indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitäts-Initiative. Darin kann es zusätzliche Flächen entlang unverbauter Bäche und in wertvollen Biotopen, auf denen die Artenvielfalt absoluten Vorrang geniesst, mitsamt der dafür nötigen Finanzierung sichern.

Die Herbstwanderungen haben begonnen. Dieses Jahr etwas für Fortgeschrittene.