Gast-Kommentar Hätte Gott auch eine Tochter gehabt – oder wäre Mohammed eine Transfrau gewesen Komiker Peach Weber über Gottfiguren damals und heute – und solche, die sich dafür halten. Peach Weber

Schon oft habe ich mir überlegt: Wäre Gott, wenn man denn daran glaubt, dass die Welt von einem höheren Wesen geschöpfert wurde, damals, das muss ja vor dem Urknall gewesen sein, so man denn auch daran glaubte (ich schon, denn nach meiner Beobachtung stellt man beim Menschen noch Nachwirkungen von dem Knall fest), also, wäre Gott damals so schlau gewesen und hätte nicht nur einen Sohn, sondern einen Sohn und eine Tochter geschickt, wie viel Elend wäre uns, Exgüsi, den Frauen (hier muss man nicht gendern, da wir Männer dadurch nur Vorteile hatten) erspart geblieben. Puh, ein langer Satz!

Oder wäre Mohammed eine Transfrau gewesen und hätte das auch offen kommuniziert, wie viele Länder wären heute nicht homophob und frauenfeindlich. Darf man so etwas denken? Gotteslästerung? Nein, die Gedanken sind frei. Jedenfalls in unseren Breitengraden. Wir müssen nicht damit rechnen, für solche Überlegungen plötzlich einen Kopf kürzer zu sein, was ja unbestritten das Denken in der Folgezeit unheimlich erschweren würde.

Ich wäre sehr froh, hätten sich alle Religionsstifter etwas mehr Gedanken darüber gemacht, was sie für ein Weltbild prägen. Sie hätten sich ja zum Beispiel zu einem Meeting treffen können, um bei Kaffee und Kuchen gemeinsam die eine Religion zu schaffen, welche den Menschen auf der ganzen Welt helfen würde, in Frieden zu leben.

Aber nein, jeder wollte sein eigenes Süppchen kochen. Waren sie zu dumm, die Folgen abzu­sehen? Machten sie sich gar einen Spass daraus? Oder waren sie einfach Egomanen, die sich gegenseitig zeigen wollten, wo der Bartli den Most holt? Die Frage muss doch erlaubt sein! Ist sie auch, wie gesagt, bei uns.

Nicht weit weg von uns gibt es ein Land, in dem bald ein neuer Gott entstehen wird, und ich bin glücklich, bei diesem faszinierenden Ereignis Zeuge sein zu dürfen.

In diesem Land gibt es einen Zampano, der eigentlich menschlich eine Witzfigur ist, aber durch günstige Umstände und eigene Kaltblütigkeit von einem kleinen KGB-Würstchen aufstieg zum Präsidenten eines Volkes. Dank seiner Brutalität liegt sein Volk in einer Art Schockstarre und so kann dieser Präsident jetzt verordnen, dass er ab sofort «Herrscher» genannt werden will.

Die nächste Stufe wird dann wohl der Titel «Zar» sein (vielleicht «Zar Amokowitsch»?) und ich wette, dass er nicht Ruhe gibt, bis er den Titel «Gott» durchgesetzt hat. Ich weiss nicht, ob ihm damals ein genialer Berufsberater zu dieser Karriere geraten hat... Aber ich hoffe, dass spätestens dann sein Volk merken wird, dass es für diesen Egotrip jahrzehntelang bezahlen wird.

Es wird, egal wie der Krieg ausgeht, genau wie die Deutschen nach dem Weltkrieg, jahrzehntelang als Verbrechervolk dastehen. Und ein Verbrechervolk sind die Russen nicht, das waren auch die Deutschen nicht. Sie haben, als Mehrheit, nur zu lange gewartet, einer durchgeknallten Minderheit den Riegel zu schieben. Ich habe mal vor längerer Zeit eine Kolumne geschrieben unter dem Titel: «Der nächste Hitler hat kein Schnäuzchen».

Das ist meine Warnung zu diesem Thema. Es kommt natürlich sofort der Aufschrei: Immer diese Nazivergleiche! Aber die Mechanismen der Machtergreifung sind stets die gleichen, glauben Sie mir, sie sehen jeweils nur anders aus, deshalb fällt der Mensch immer wieder darauf rein. (Sogar ein Dummkopf wie Trump hat dieses System begriffen.)

Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem jedes kleinste Aufmucken den Tod bedeutet. Die Folge: Man lässt alles geschehen, obwohl man innerlich genau weiss, dass es grundfalsch ist. So bringt man eine Mehrheit zum Schweigen.

Ich kann leider kein Russisch. Sollten Sie, lieber Leser, in der Lage sein, zu kyrillieren, könnten Sie das bitte, in meinem Auftrag, dem russischen Volk mitteilen? Ich zahle Ihnen dafür einen Coupe Romanoff. Herzlichen Dank!