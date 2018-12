Was wundern wir Schweizer uns doch über die politischen Zustände in den USA: Polarisierung der Wählerschaft! Politische Blockade! Unfähigkeit zu Kompromissen! Wachsender Stadt-Land-Graben! Steigender Problemdruck!

Doch wer mit dem Evangelisten Lukas denkt – «Danke, dass wir nicht so sind wie sie!» –, der gleicht tatsächlich ein wenig den Pharisäern. Ist denn in der Schweiz die Situation wirklich so völlig anders? Tatsache ist nämlich, dass es auffallende Ähnlichkeiten in der politischen Entwicklung beider Länder gibt, und zwar seit dem Ende der 1980er-Jahre. Das Ergebnis ist ein politisches Klima zwischen Boden- und Genfersee, das strukturell grosse Ähnlichkeiten mit demjenigen in Amerika aufweist, allerdings in typisch schweizerischer Weise mit etwas moderateren Auswirkungen. So bekommt der gern bemühte Vergleich von den USA und der Schweiz als «sister republics» eine neue Facette.

Nach den Midterm-Wahlen im November zeigte sich die «New York Times» besorgt darüber, dass das Ergebnis den Eindruck einer fast unüberbrückbaren politischen Polarisierung des Landes bekräftigt habe. «Ein Land, scheinbar in Zwietracht mit sich selbst» titelte das Blatt. Der wachsende Graben zwischen dem urbanen und dem ländlichen Amerika erschwere es den Republikanern sichtlich, in den Städten politisch zu punkten. Die Demokraten wiederum hätten in den ländlichen Gebieten oder den alten Industrieregionen im Mittleren Westen weiter an Boden verloren. Die Folge davon sei, dass die USA sich zunehmend entflechten in Regionen, in denen jeweils nur noch eine Partei den Ton angibt und so das politisch-gesellschaftliche Klima bestimmt.

Was die «New York Times» beschreibt, lässt sich empirisch gut belegen. In den USA setzte Ende der 1980er Jahre eine Verschiebung in der Wählerschaft ein, die sich Ende der 90er-Jahre beschleunigte und mit Trump ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Im Zentrum steht dabei die Gruppe der weissen Wähler ohne College-Abschluss, nach wie vor der grösste Stimmenblock des Landes. Dieser zählte seit der Amtszeit von Präsident Franklin Roosevelt (1933 bis 1945) zur Stammwählerschaft, zum harten Kern der Demokraten. Heute befindet sich diese Gruppe überwiegend im republikanischen Lager. Umgekehrte begannen sich die Demokraten zunehmend als Partei der besser Gebildeten zu positionieren, weil die 1968er-Studenten hier ihren Marsch durch die Institutionen antraten. 2016 unterstützten 58 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner mit einem College-Abschluss die Demokraten und nur noch 36 Prozent die Republikaner. Diese Entwicklung hat sich in der bisherigen Amtszeit von Donald Trump nochmals beschleunigt.

Die SP hat die Arbeiter verloren

Eine ähnliche Wanderungsbewegung lässt sich in Bezug auf die Geschlechter beobachten. Frauen stimmen seit dem Beginn der 1990er-Jahre in wachsendem Masse für die Demokraten. In den Präsidentschaftswahlen von 2016 war ihr Anteil bei den Demokraten auf 60 Prozent gewachsen.

So unterscheiden sich die beiden Parteien heute in den USA immer deutlicher: Der statistisch typische Wähler der Demokraten ist eine – möglicherweise farbige – Frau mit höherer Ausbildung, die in einer Stadt lebt. Beim typisch republikanischen Wähler dagegen handelt es sich um einen weissen Mann ohne College-Abschluss, der in einer Kleinstadt im Mittleren Westen einen Job in der Industrie hat.