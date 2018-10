Max Göldi (63) wählt einen privaten Rahmen, um seine private Geschichte zu erzählen. Das Interview gibt er in einer Stube seiner Verlegerin. Viele Männer in seinem Alter, die eine dramatische Geschichte wie er erlebt haben, würden nun zu langen Reden ausholen. Göldi ist anders.

Er gibt höflich Auskunft, sagt aber kein Wort mehr als nötig. Am liebsten wäre ihm, man liesse sein Tagebuch für sich sprechen. Dieses endet allerdings am Tag seiner Befreiung. Seither gibt es für ihn ein Danach und ein Davor. Hier spricht er über das Danach.

Herr Göldi, am 14. Juni 2010 landeten Sie nach zweijähriger Zeit als Geisel in Libyen mit dem Bundesratsjet in der Schweiz und begannen ein neues Leben. Was war das Schwierigste dabei?

Max Göldi: Bei der Landung in Zürich war ich euphorisch. Doch danach fiel ich in ein Loch. Ich hatte während mehrerer Wochen Mühe, zurück in mein normales Leben zu finden. Am schwierigsten war, dass ich plötzlich wieder selber entscheiden konnte: Was mache ich heute? Was plane ich morgen? Zuvor war ich abhängig von anderen Leuten, und zeitweise konnte ich nicht einmal selber bestimmen, wann ich auf die Toilette gehe. Ich musste an die Türe klopfen und warten.

Sie hatten Ihre Frau fast zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Wie veränderte das Ihre Beziehung?

Die Episode hat unsere Verbindung gestärkt. Aber unsere Beziehung hat sich nicht grundlegend verändert. Wir haben unser bisheriges Zusammenleben wieder weitergeführt wie zuvor.