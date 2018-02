Allerdings liegt ein zweites Dokument vor, in dem von einer «konzernweiten bekannten und akzeptierten Buchungspraxis» die Rede ist. Es handelt sich um eine Notiz von Daniel Landolf, der bis zum Dienstag die Postauto-Sparte führte, zuhanden von Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller. Glaubt man den Ausführungen Landolfs von Ende Dezember 2017, befand sich der Geschäftsbereich Postauto in einem «fundamentalen Zielkonflikt».

Einerseits, weil der Bundesrat von der Post eine Steigerung des Unternehmenswertes verlangt und die Post entsprechende Gewinnziele für alle Geschäftsbereiche ableitet — auch für die Postauto AG. Andererseits erzielt diese Sparte aber 85 Prozent ihres Umsatzes im regionalen Personenverkehr, in dem von Gesetzes wegen keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen.

Dieser Zielkonflikt war auch Thema an einer Sitzung der Spitzen von Bund und Post im November 2012. «Wir hatten glasklar kommuniziert, dass das Gesetz den bundesrätlichen Zielen vorgeht», sagte gestern BAV-Direktor Peter Füglistaler. Er sei erstaunt zu lesen, dass innerhalb der Post diese Diskussion nach dem Treffen fortgeführt worden ist.»

Es droht eine Strafanzeige

Tatsächlich erläuterte der Postauto-Chef an einer Konzernleitungsklausur im Mai 2013 die Praxis, dass der Gewinn des Personenverkehrs mehrheitlich im Nebengeschäft ausgewiesen werde. Dazu wurden Lösungsvarianten präsentiert, wie der Zielkonflikt gelöst werden könne. Die Konzernleitung befasste sich einen Monat erneut mit dem Thema.

Man entschied sich für eine Neustrukturierung, die in den folgenden zwei Jahren umgesetzt worden ist. Es wurde eine Holding Postauto mit verschiedenen Subgesellschaften aufgesetzt. Der Regionale Personenverkehr wurde in der Postauto Schweiz AG angesiedelt. Diese bezieht die Leistungen wie Fahrpersonal oder Fahrzeuge von der Postauto Produktions AG, die entsprechende Leistungen verrechnet.

Die Idee: Die Gewinne fallen dadurch nicht in der Postauto Schweiz AG mit dem Regionalverkehr an, sondern in der Postauto Produktions AG. Erst diese Neustrukturierung machte die BAV-Revisoren hellhörig. Sie stellten fest, dass die konzerninternen Verrechnungen zu nicht erlaubten Gewinnverschiebungen führten. In der Folge sahen sie sich auch die Zahlen der Vorjahre an und kamen den verschleierten Gewinnen der Jahre 2007 bis 2015 auf die Spur. Flüglistaler sprach gestern von einer sehr «aktiven Täuschung», die von aussen praktisch nicht erkennbar war.