Fünf nach Zwölf: Für die Kantonsärzte kommen die Massnahmen spät - darauf kommts jetzt an

(wap) Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, hat sich in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit Radio SRF 1 positiv zu den verschärften Massnahmen geäussert, die der Bundesrat am Sonntag beschlossen hat. Es sei «Fünf nach Zwölf», sagte er mit Blick auf die steigenden Fallzahlen: «Die Massnahmen kommen etwas spät, die Fälle sind sehr schnell explodiert.» Nun hänge alles davon ab, wie gut die Bevölkerung die Massnahmen mittrage.