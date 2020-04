«Freude» oder «Fehlentscheid» – das sind die Reaktionen auf die Lockdown-Lockerung

Die Lockerung der Coronavirus-Massnahmen kommt. Der Bundesrat hat am Donnerstag bekanntgegeben, was um Punkt Mitternacht am Montag des 27. Aprils wieder fürs Publikum öffnen darf.

Die Landesregierung ergänzte die Liste der offenen «Einrichtungen und Veranstaltungen» um vier weitere Punkte, die vom Verbot oder einer Schliessung nicht betroffen sind, sofern sie ein Schutzkonzept vorlegen können. Aufatmen können nun neu:

Bau- und Gartenfachmärkte (einschlieslich Gärtnereien und Blumenläden )

und ) Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeure , Massagen , Tattoo-Studios und Kosmetik

, , und Einrichtungen zur Selbstbedienung wie Solarien, Autowaschanlagen oder Blumenfelder

Freude bei den «Gewinnern»