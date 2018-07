Der Circus Knie gastiert in diesen Tagen in Aarau. Die Abendvorstellung sollte am Donnerstagabend in wenigen Minuten starten, als die artistische Direktorin Géraldine Knie unruhig wurde. Clown Spidi war nämlich nicht zur Arbeit erschienen. Das gab es noch nie.

Géraldine Knie machte sich auf die Suche nach Spidi. Ob sie ihn im Wohnwagen gefunden hat und wie sich die Situation genau gestaltete, wollte sie im Telefongespräch mit TeleM1-Reporter Daniel Arnold nicht erzählen. Der Circus gab am Freitagmorgen aber bekannt, dass Peter Wetzel, wie Spidi eigentlich hiess, in den Freitod gegangen ist: «Wir stehen alle unter Schock», sagt Géraldine Knie hörbar bewegt. «Die Situation ist für mich ganz, ganz schwierig.» Spidi stand ihr und ihrer Familie sehr nahe.

Warum Spidi den Freitod gewählt haben könnte, weiss sie nicht. Noch um 17 Uhr habe sie ganz normal mit ihm gesprochen, nichts habe darauf hingewiesen, dass ein Drama bevorsteht. Er sei herzlich gewesen wie immer: «Ich habe dich fest gerne», habe er gesagt. Sie habe ihm das gleiche geantwortet. Ein kleines Ritual zwischen den beiden.

Die Vorstellungen in Aarau finden statt. «Der Zirkus war Spidis Leben: Deshalb wird in seinem Sinn die Vorstellung heute Freitagabend wie gewohnt ablaufen», so Géraldine Knie.