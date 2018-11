Gotteslästerung ist verboten. Zwischen 2010 und 2017 wurden in der Schweiz 28 Personen verurteilt wegen Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit. Strafbar macht sich, wer «öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung anderer in Glaubenssachen, insbesondere den Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet oder Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt». Auch wer eine Kultushandlung «böswillig» stört, wird bestraft.

Die Freidenker-Vereinigung Schweiz, die sich für die Interessen der Konfessionslosen und die Trennung von Kirche und Staat einsetzt, hat nun am Wochenende eine Resolution zur Aufhebung des Gotteslästerungsartikels verabschiedet. «Religiöse Überzeugungen müssen genauso kritisiert werden dürfen wie politische», sagen die Freidenker. Nur die Abschaffung von Blasphemie-Artikeln sichere das Recht auf freie Meinungsäusserung.

Die Freidenker argumentieren in ihrer Resolution auch mit dem Fall der Christin Asia Bibi, die in Pakistan wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed durch ein Regionalgericht zum Tode verurteilt wurde. Erst vor kurzem hob das oberste Gericht des islamischen Landes das Verdikt auf.