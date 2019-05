Beim Fussballspiel FC Winterthur gegen FC Schaffhausen vom letzten Wochenende haben Zuschauer ein Transparent mit frauenfeindlichen und zu Gewalt aufrufenden Parolen präsentiert. In enger Zusammenarbeit mit dem FC Winterthur, der Stadtpolizei Winterthur, der Kantonspolizei Zürich und der Schaffhauser Polizei lief danach die Fahndung nach den Urhebern des Transparents.

Wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst, hat sie nun in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schaffhausen und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland am Freitagmorgen drei mutmassliche Täter an ihren Wohnorten in den Kantonen Thurgau und Schaffhausen verhaftet und entsprechende Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Festgenommene werden polizeilich befragt

Die drei Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren sind Schweizer Staatsbürger. Alle Festgenommenen werden nun polizeilich zur Sache befragt. Ob die Männer in Haft bleiben müssen, wird die Staatsanwaltschaft noch entscheiden. Das Verfahren wird aber auch nach einer allfälligen Entlassung der verhafteten Personen durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland weitergeführt.