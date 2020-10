Frauen verdienen definitiv weniger: Nicht erklärbarer Lohnunterschied beträgt rund 8500 Franken pro Jahr

«Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit», steht in Artikel 8 der Bundesverfassung. Doch in der Realität sieht das häufig anders aus. Gemäss der jüngsten Auswertung des Bundesamts für Statistik (BfS) aus dem Jahr 2016 verdienen Männer im Privatsektor im Durchschnitt monatlich 1530 Franken oder 19,6 Prozent mehr als Frauen.

57 Prozent dieser Differenz lassen sich mit Faktoren wie der beruflichen Stellung, der Ausbildung oder der Berufserfahrung erklären. Die restlichen 43 Prozent der Differenz – 657 Franken pro Monat – lassen sich nicht mit objektiv messbaren Kriterien begründen. Im Privatsektor bleibt also ein unerklärter Lohnunterschied von 8,4 Prozent zwischen Männern und Frauen.

Studie mit fast 2600 ETH-Abgängern

Eine gängige These, wie dieser unerklärte Lohnunterschied zusammenkommt, ist die so genannte «Theorie der kompensierenden Lohndifferentiale». Gemäss dieser Theorie werden Arbeitnehmer für schlechte Arbeitsbedingungen in der Form eines höheren Lohnes kompensiert. Wer etwa unflexible Schichtarbeitszeit leistet, kann gemäss dieser Theorie mit einem besseren Lohn rechnen als jemand in derselben Funktion, der flexible Arbeitszeiten hat.

Im Umkehrschluss besagt die Theorie, dass man für gute Arbeitsbedingungen, die einem gewisse Annehmlichkeiten ermöglichen, mit einem schlechteren Lohn rechnen muss. In Bezug auf die Geschlechterunterschiede ist in der Forschungsliteratur die Rede davon, dass Frauen mehr Wert auf gute Arbeitsbedingungen legten als Männer, und im Gegenzug eher dazu bereit seien, auf einen höheren Lohn zu verzichten.

Eine neue Studie der Konjunkturforschungsstelle (KOF) an der ETH Zürich lässt erhebliche Zweifel an dieser Theorie aufkommen. Die Ökonomen Masha Khoshnama, Daniel Kopp und Michael Siegenthaler haben dazu die Antworten von 2583 ETH-Abgängern aus einer Online-Umfrage aus dem vergangenen Winter ausgewertet. Teilgenommen haben 1835 Männer und 748 Frauen.

Jobzufriedenheit hat wenig mit Lohn zu tun

«Gemäss unseren Resultaten sind für Männer und Frauen grösstenteils die gleichen Faktoren entscheidend, ob sie mit ihrem Job zufrieden sind oder nicht», sagt Studienautor Daniel Kopp. Nicht-monetäre Faktoren sind bei den ETH-Absolventen am wichtigsten für die Zufriedenheit im Beruf. Bei beiden Geschlechtern hängt die Jobzufriedenheit am stärksten mit der Frage zusammen, ob sie im Rahmen ihrer Arbeit interessante Aufgaben haben. Am zweitstärksten korreliert eine gute Kommunikation innerhalb des Unternehmens mit der Jobzufriedenheit.

Auch das Verhalten der Vorgesetzten, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten und die Arbeitsplatzatmosphäre spielen eine grosse Rolle. «Im Gegensatz dazu gibt es nur einen schwachen Zusammenhang zwischen der Jobzufriedenheit und dem Lohn sowie der Zufriedenheit mit dem Lohn», heisst es in der Studie.