«Frauen sind anders krank als Männer» – eine Gender-Medizinerin packt aus

Von 100 Frauen und 100 Männern, die einen Herzinfarkt erleiden, überleben durchschnittlich 80 Männer – aber nur 72 Frauen. Ist der Arzt ein Mann, sinken die Überlebenschancen der Frauen rasant. Ob Frau oder Mann – krank ist eben nicht gleich krank. Diesem Thema widmet sich die Gendermedizin. Ein Gespräch mit einer Pionierin dieser Fachrichtung.

Frau Regitz-Zagrosek, Sie sagen, Frauen seien anders krank als Männer. Was meinen Sie damit konkret?

Vera Regitz-Zagrosek: Krank ist nicht gleich krank. Bei fast allen Erkrankungen gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Von der Erkältung über Depressionen bis hin zu Herzinfarkten. Frauenherzen schlagen auf andere Weise und mentaler Stress schadet ihnen mehr als den Herzen der Männer. Sie haben hingegen bessere Abwehrkräfte und sind resistenter gegen Infektionen – und so weiter. Die Liste der Unterschiede ist ellenlang.

Warum braucht es Gendermedizin?

Andere Symptome müssten eigentlich anders behandelt werden. Dem ist aber nicht so. In der Medizin wurde lange so getan, als könne mehr oder weniger geschlechterneutral praktiziert werden. Die Frau wurde als kleinere Version des Mannes angesehen und vernachlässigt, Frauen wurden nur selten in Studien eingeschlossen. Deshalb sind Therapien heute oft auf Männer ausgerichtet – zum Teil mit fatalen Folgen. Die Gendermedizin will Gleichstellung schaffen und die jeweiligen Besonderheiten der Geschlechter berücksichtigen. (s. Das versteht man unter Gendermedizin)