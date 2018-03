2016 hat der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) erstmals abgestufte Lohnempfehlungen publiziert. Der tiefste Ansatz für eine gelernte Betreuerin liegt bei 4000 Franken, der höchste bei knapp 5800 Franken. Letzterer sei illusorisch, sagt Julia. Auch als Gruppenleiterin wie sie mit mehr als zehn Jahren Erfahrung, die zudem Lernende ausbildet. «Wir erhalten in der Regel zwischen 4000 und 5000 Franken monatlich. Das deckt sich in keiner Weise mit der Verantwortung, die wir tragen.» Die geringe Wertschätzung ihrem Beruf gegenüber macht sie wütend. Die Aussage «So herzig, du spielst den ganzen Tag mit Kindern» könne sie nicht ernst nehmen.

Die Gruppe Trotzphase will solche Vorurteile nun bodigen. «Wir kämpfen nicht gegen die Kitas, sondern für sie», sagt Julia. Deshalb fordert sie mit ihren Mitstreiterinnen unter anderem einen Gesamtarbeitsvertrag, höhere Löhne, und ein Ende der verbreiteten Praktika-Praxis. Unterstützung bekommt die Gruppe von der Gewerkschaft VPOD. Deren Zentralsekretärin Christine Flitner sagt, die Unterfinanzierung der Kitas sei das Hauptproblem. Die zum Teil «sehr, sehr hohen Beiträge der Eltern» reichten nicht: «Es braucht öffentlich finanzierte und kontrollierte Kitas», sagt sie. Besonders problematisch sei die Situation vieler Schulabgänger, die sich um eine Ausbildung bemühen. «Es gibt Kitas, die vier Praktikantinnen und Praktikanten beschäftigen – aber nur eine Lehrstelle anbieten. Das geht nicht auf», sagt Flitner. Der Kanton Bern hat deshalb Praktika ohne konkrete Zusage einer Lehrstelle auf sechs Monate beschränkt. Das genügt dem VPOD nicht: «Die Praktika gehören abgeschafft. Wie in anderen Branchen üblich, reichen auch in dieser eine oder zwei Schnupperwochen», sagt Zentralsekretärin Flitner.

Aufseiten der Arbeitgeber, des Verbands Kibesuisse, nimmt Geschäftsführerin Nadine Hoch die Kitas in Schutz: «Wir wollen alle mit ausgebildetem Personal arbeiten.» Doch in der Realität fehle oft das Geld. Lösungen gebe es durchaus, sagt Hoch. Sie verweist auf die Romandie. Dort leisten die Arbeitgeber über Lohnbeiträge wie an die AHV oder IV einen Beitrag an die Kinderbetreuung. «Das hat die Situation massiv entspannt», sagt Hoch. Der Versorgungsgrad sei höher; die Kinder profitieren. «Es ist bewiesen, dass in der frühen Kindheit die wichtigsten Entwicklungsschritte passieren. Dass gerade in diesem Bereich gespart wird, ist totaler Unsinn», sagt Hoch. Sie schüttelt den Kopf: Je jünger das Kind sei, umso geringere Qualifikationen der Betreuenden würden akzeptiert. Im Gegenzug stiegen aber die Anforderungen an die Kitas: «Heute betreuen sie auch Kinder mit einer Behinderung oder sind mitverantwortlich für die Integration von fremdsprachigen Kindern.»

Julia nimmt den letzten Schluck ihres Chai Latte. Sie wirkt müde. Auch Tage, die vergleichsweise ruhig verlaufen, seien kräftezehrend. Nicht nur wegen des hohen Lärmpegels. «Es braucht unglaublich viel Energie, auf 16 Kinder einzugehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir sind immer eingespannt und präsent. Stellen Sie sich vor, Sie wären acht Stunden auf Sendung.»