Zivilcourage gegen sexualisierte Gewalt

SP-Ständerätin und Jury-Präsidentin Pascale Bruderer sagte in ihrer Laudatio, dass Zivilcourage wie sie Remo Schmid bewiesen habe, immer wichtiger werde. Sexualisierte Gewalt nehme zu und werde auch in alltäglichen Situationen zum Thema. Schmid habe viel Risiko auf sich genommen, um jemandem zu helfen. "In unseren Augen eine Heldentat."

Als "Held" fühlte sich Schmid bei seiner Tat allerdings nicht. "Man ist schon ein bisschen auf sich alleine gestellt", sagte er. Ihm ist der Begriff "Helfer" denn auch sympathischer.