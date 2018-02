Was bedeuten Ihnen Ihre Bücher?

Eine Bibliothek zu haben, ist etwas Schönes. Man stösst manchmal auf Dinge, die man gar nicht mehr weiss. Wir haben einmal eine Reise nach Wales gemacht, dann habe ich überlegt, was für walisische Autoren es gibt. Ah, Dylan Thomas. Dann habe ich in meiner Bibliothek das rororo-Bändlein «Unter dem Milchwald» hervorgenommen: Franz Hohler, 1962, stand darin. Ich war also 19, als ich das Büchlein gekauft habe. Das ist eine Bibliothek: Du hattest ein Buch, das Dir gefallen hat, hast es behalten und 50 Jahre später kannst Du es wieder hervornehmen!

Eine Art Lebensarchiv?

Ein Stück weit, ja. So, wie ich lebe, haben Bücher mit dem Leben zu tun.

Bücher haben heute einen schweren Stand. Wie ist das für einen Büchermenschen wie Sie?

Ich freue mich über alle, die lesen. Ich fahre ja viel Zug, und es wird immer noch erstaunlich viel im Zug oder im Tram gelesen. Und zwar Bücher. Jedes Mal drücke ich dem Autor oder der Autorin in Gedanken die Hand. 2012 habe ich beim Lesefest «Zürich liest» die Eröffnungsansprache gehalten und gab meinem Text den Titel: «Liest Zürich?». Damals hatte ich einen scharfen Blick dafür, wo jemand in der Öffentlichkeit liest: Es wird viel gelesen.

Aber die Jungen verbringen viel Zeit im Internet.

Natürlich, das hört man immer. Manchmal stelle ich mir das vor wie einen Park, in den man hineingeht, um ein bisschen zu höckle oder herumzuschauen, zu sehen, ob der Springbrunnen noch läuft (lacht). Aber auch wenn die Lesefreudigkeit als Ganzes abnimmt: Es ist auf keinen Fall das Ende der Literatur. Geschichten sind ein Grundnahrungsmittel der Menschen. Das verschwindet nicht mit dem Erwachsenwerden. Boulevard-Zeitungen erzählen nur Geschichten. Da wird die Story gesucht, als Hauptträgerin der Botschaft.

Wieso dieser Geschichtenhunger?

Man möchte die Welt noch auf eine andere Art dargestellt haben als auf die alltägliche Art, in der man selber drinsteckt. Die Kultur ist eine zweite Welt. Oft macht die zweite Welt die erste Welt erst richtig sichtbar. Kunst ist eine andere Art zu schauen. Im Moment liest man das Wort Kryptowährung – Bitcoin und Ähnliches. Literatur ist eine Art Kryptowährung. Sie bildet das System auf eine andere Art ab. Sie hat einen heimlichen Wert.

Das älteste Buch in Ihrer Bibliothek ist der «Abrogans» – ein Wörterbuch, das Eingang in Ihren jüngsten Roman gefunden hat. Was hat Sie daran so interessiert?

Es ist das älteste erhaltene Buch der deutschen Sprache. Das sind Mitteilungen, die einem über Hunderte von Jahren zugerufen werden. Es schlägt eine Brücke zu einer anderen Sprache und damit zu einer anderen Welt, also vom Lateinischen ins Deutsche. Jedes Wörterbuch ist ein Brückenschlag, von einer Sprache in die andere und damit von einer Denkart, von einer Kultur in die andere. Ausserdem habe ich mich immer für bildhafte Ausdrücke interessiert.

Zum Beispiel?

«Weroltstunda» heisst die Zeit, die uns gegeben ist, also die Lebenszeit, das ist ein altsächsischer Ausdruck. Ich habe einmal eine Arbeit gemacht über die Wortzusammensetzungen im «Heliand», ein altsächsisches Epos über das Leben von Christus. Oder: Wenn man einen wahnsinnigen Hunger hat, heisst das auf Rätoromanisch «üna fam naira», ein schwarzer Hunger. Schwarz wird oft negativ benützt.

Ein grosser Hunger ist aber eigentlich etwas Schönes, solange man ein Essen in Aussicht hat. Im Gälischen sagt man für «schönes Wetter» das Wetter ist lieb mit uns. Das ist eine demütigere Haltung dem wechselhaften Wetter gegenüber. Andere Empfindungsarten, die sich in Formulierungen niederschlagen, haben mich immer fasziniert.

Und der Klang?

Natürlich, Klang ist an jeder Sprache anziehend — «anziehend»: Es gehört zur äusseren Erscheinung. Das Italienische sind halbe Arien. Spanisch ist härter. Oder innerhalb der Dialekte: das Behäbige und Geerdete, was das Berndeutsche durch die Klangmasse hat. Und das Baseldeutsche, das ... ja, doch, gebildeter klingt, ohne weiteres – was noch nichts heisst, über die, die es reden. Das Zürideutsch ist ein Stück brutaler, ja. Den Deutschen erkläre ich das jeweils mit einem Frühstücksatz aus einem Hotel: (weich) Weiter es weichs Ei? (tänzelnd) Wänd Si e waichs Ai? (hart) Wänd Si äs weichs Ei?

Ihr berühmtestes Stück «Ds Totemügerli – Es bärndütsches Gschichtli» ist ja auch aus einem Wörterbuch gewachsen. Aber es sind teils erfundene Ausdrücke, die ins Berndeutsche eingegangen sind. Ist es für Sie ein politisches Werk?

Nein. Ich wollte ein ur-berndeutsches Geschichtlein machen, das die Ausdrücke aus dem «bluemete Trögli» benützt als komische Elemente und das Berndeutsche parodiert. Wenn jetzt Ausdrücke davon in die Umgangssprache zurückgekommen sind, freut mich das.

Sie haben das Stück 1967 geschrieben, damals waren Sie 25. Das darauffolgende Jahr, 1968, wird gerade gross gefeiert.

«Ds Totemügerli» hat sich natürlich schon in die Bewegung Modern Mundart eingereiht. Leute wie Kurt Marti oder Mani Matter haben den Dialekt auf eine andere Art benützt als die von der Idylle geprägte vorhergehende Dialektliteratur. Sie haben Sprache griffiger gemacht. Damit wurde der Dialekt für mich zu einer echten Literatursprache. 68 war eine Zeit, in der Verschiedenes aufgebrochen ist. Insofern ist es vielleicht nicht zufällig, dass der Text 1967 entstanden ist. (holt ein Büchlein) Das ist die Zeitschrift «Apero», für «Politerarisches Aperiodikum». Die zweite Ausgabe vom Dezember 1967 ist dem Thema Modern Mundart gewidmet, mit dem «Bärndütsche Gschichtli» und Texten von Mani Matter und Kurt Marti. Der leicht gekrümmte Mann auf dem Titelblatt bin ich, gezeichnet vom Grafiker Celestino Piatti.

Wie schauen Sie heute auf die Zeit?

Ich war an der grossen Demonstration in Zürich, die als Globuskrawall in die Geschichte eingegangen ist. Die Polizei nahm Leute fest und hat sie zum Teil schwer misshandelt. Ich habe eine Rose geschwenkt — «L’important c’est la rose» ...

… ein Chanson von Gilbert Bécaud.

Der damalige Polizeikommandant stand auf dem Balkon des Restaurants Du Nord und rief ins Megafon: «Bitte lösed Sie sich uuf!» Was heisst das? Das war ein sprachlicher Ausdruck für etwas Unmögliches: Lösen Sie sich auf. Es wäre am besten, es gäbe sie gar nicht. Nein, ich löse mich nicht auf!

Waren Sie Teil der Bewegung?

Nicht wirklich, aber ich habe mit Interesse gesehen, was alles läuft. Vor allem auch, dass es überall gleichzeitig passiert: Deutschland, Frankreich, auch in den USA. Das war wie eine erste Wahrnehmung von Globalisierung. Natürlich nicht überall mit den gleichen Konsequenzen. 1968 trat ich in Prag während des Prager Frühlings auf. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in einem kommunistischen Land war. Als die russische Invasion kam und man am Fernsehen sah, wie die Panzer einfuhren, war das deshalb für mich auch besonders schlimm.