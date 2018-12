Die Tat: In der Weihnachtszeit vor drei Jahren, am 21. Dezember 2015, klingelte Thomas N. an der Türe der Familie Schauer in Rupperswil AG und gab sich als Schulpsychologe aus. Im Haus fesselte er die vier Anwesenden, missbrauchte den jüngsten Sohn sexuell, schnitt allen vieren die Kehle durch und zündete das Haus an. Ähnliche Taten plante er in den Kantonen Solothurn und Bern.

Das Urteil: Im März 2018 verurteilte das Lenzburger Bezirksgericht den Täter zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung. Zudem ordnete es eine Therapie an. Die Schuldsprüche und die lebenslängliche Freiheitsstrafe sind rechtskräftig. Lebenslänglich kann in diesem Fall tatsächlich lebenslänglich bedeuten. Nach 15 Jahren wird eine bedingte Entlassung regelmässig geprüft. Solange er gefährlich ist, bleibt er in Haft.

Die Berufung: Umstritten sind die angeordneten Massnahmen. Im Unterschied zur Strafe geht es dabei nicht um Sühne, sondern um Sicherheit. Die Verteidigerin hat die ordentliche Verwahrung angefochten. Das Gericht hatte diese als zweite Sicherungslinie zur Freiheitsstrafe angeordnet. Der einzige Unterschied ist, dass bei der Verwahrung ein Gericht und nicht die Justizvollzugsbehörde über die Freilassung entscheidet. Die Staatsanwaltschaft hat Anschlussberufung eingereicht. Sie fordert unter anderem eine lebenslängliche Verwahrung. Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Täter von zwei Gutachtern als untherapierbar eingestuft wird. Der Unterschied zur ordentlichen Verwahrung ist, dass eine Entlassung nur geprüft wird, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt.

Der zweite Prozess: Diesen Donnerstag von 8 bis ca. 12 Uhr wird der Fall vor der zweiten Instanz, dem Aargauer Obergericht verhandelt. Weil nicht alle Interessierten Platz haben werden, sind nur angemeldete Zuschauer zugelassen. Auftreten werden die Verteidigerin, die Staatsanwältin und die zwei Gutachter.