Herr Fankhauser, was dürfen wir von der Klimakonferenz erwarten?

Sam Fankhauser: Die Konferenz in Bonn ist eine Art Zwischenveranstaltung. Paris vor zwei Jahren war ein wirklich grosser Wurf. Die nächste grosse Konferenz folgt dann nächstes Jahr, mit einer Bestandsaufnahme der kollektiven Bemühungen, das heisst, was tatsächlich umgesetzt wurde. Dazwischen geht es ums Kleingedruckte. Spannend wird sein, wie die Stimmung mit den USA sein wird, die ja aus dem Pariser Abkommen austreten wollen.

Die Idee hinter Paris ist, dass sich die Länder Selbstverpflichtungen auferlegen. Funktioniert das?

Beim Kyoto-Abkommen, dem Vorgänger von Paris, wollte man den Ländern sagen, was sie machen müssen. Das hat nicht funktioniert. Der Ansatz von Paris dagegen ist «von unten nach oben». Die einzelnen Länder bestimmen selbst, was sie beitragen möchten. Punkto Emissionen ist es zu früh für eine Einschätzung. Im letzten Jahr hatten wir eine höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre als im Jahr zuvor, die Emissionen werden immer noch mehr statt weniger.

Wann dreht sich das?

Mitte der 2020er-Jahre sollten die Emissionen abnehmen. China spielt eine wichtige Rolle. Spätestens 2030 wird China den Höhepunkt bei den Emissionen erreicht haben. Danach wird es weniger. Und wenn die Chinesen das sagen, machen sie es eher früher als später, denn sie versprechen nur Sachen, die sie halten können.