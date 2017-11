Der Malaria-Parasit stellt sicher, dass er per Mücke auf den nächsten Menschen übertragen werden kann, wenn es seinem derzeitigen Opfer immer schlechter geht. Dafür wechselt der Erreger von einem Vermehrungs- in ein Übertragungs-Stadium. Was genau dieses Umschalten steuert, war bisher nicht geklärt.

Forschende des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) haben zusammen mit Kollegen aus den USA und Schottland entdeckt, dass ein - vom Menschen produziertes - Molekül im Blut des Patienten eine Schlüsselrolle für diesen Kurswechsel spielt. Das teilte das Swiss TPH am Donnerstag mit.

Das Molekül namens LPC (Lysophosphatidylcholine) hilft dem Parasiten, sich zu vermehren: Es stellt für ihn Baumaterial für neue Zellmembranen dar. Vermehrt sich der Erreger stark, sinkt die Konzentration an LPC im Blut.

Zeit zum Umschalten

Die LPC-Menge im Blut verrät dem Erreger also, wie gross die Anzahl der Parasiten im Blut ist - und somit wie schlecht der Zustand des betroffenen Menschen, so die Vermutung der Forschenden. Durch die sinkende Menge LPC steht dem Parasiten weniger Baumaterial zur Verfügung und er "merkt", dass es an der Zeit ist, ins Übertragungs-Stadium überzugehen, wie die Wissenschaftler im Fachblatt "Cell" berichten.

"Zum ersten Mal überhaupt konnten wir beweisen, dass der Malariaparasit im menschlichen Körper nicht ein festes Programm abwickelt, sondern flexibel auf die Umwelteinflüsse reagiert", erklärte Studienerstautor Nicolas Brancucci gemäss der Mitteilung des Swiss TPH. Geleitet wurde die Studie von der Harvard University und der University of Glasgow.

Die Entdeckung, dass LPC dem Erreger verrät, wann es Zeit ist, das "sinkende Schiff" zu verlassen, liefert eine wichtige Grundlage für den Kampf gegen Malaria: Damit kennen Forschende nun einen Angriffspunkt für neue Therapien, um die Übertragung des Erregers zu stoppen. Die Tropenkrankheit kostet jedes Jahr rund eine halbe Millionen Menschen das Leben. Vor allem für kleine Kinder endet die Krankheit oft tödlich.