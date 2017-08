Die Wetterdienste verschickten den Medien am Dienstagmorgen Rekordlisten: MeteoNews meldete Temperaturen von nicht unter 29 Grad in Schattdorf UR, und SRF Meteo berichtete über einen Nacht-Temperaturrekord von 27,5 Grad in Altdorf UR. Im liechtensteinischen Balzers wurden laut MeteoNews 25,8 Grad gemessen.

In Vaduz (FL) heizte der Föhn derart kräftig ein, dass das Quecksilber schon am frühen Morgen die 30-Grad-Marke überschritt - 30,9 Grad waren nach Angaben von SRF Meteo erreicht. MeteoNews meldete Tropennächte für etliche Stationen in Föhngebieten - in der Ostschweiz, im Kanton Zürich, im Tessin und im Wallis.

Im Flachland reichte es dagegen nicht für eine Tropennacht. Dort gingen die Nachttemperaturen auf 15 bis 18 Grad zurück.

Laut SRF Meteo ist in einigen Regionen der Schweiz mit dem heissesten 1. August seit je zu rechnen. In Vaduz etwa dürfte es - mit Unterstützung des Föhns - bis zu 35 Grad heiss werden. Vielerorts seien zwischen 30 und 34 Grad zu erwarten, schrieb MeteoNews. Am Abend wurden zum Teil heftige Gewitter erwartet.