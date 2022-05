Am Rande der Erschöpfung: Wie sich das Parlament selber mit Arbeit eindeckt

Weil die Ratsmitglieder sehr viele Vorstösse einreichen, wurde eine Sondersession nötig, um all die Geschäfte zu behandeln. Also traf man sich in Bern – und politisierte, dass es fast die Kuppel vom Bundeshaus lupfte. Eine kleine Geschichte über die Blüten des Milizsystems.