Barcelona, Amsterdam oder London? Es ist gar nicht so lange her, da waren Reisen mit dem Flugzeug schon einmal Thema unter Schweizer Maturanden. 2016 verbot die Schulleitung eines Bieler Gymnasiums die Matura-Reise per Flieger. Nur Zug oder Car waren erlaubt. Der Grund: Die Jugendlichen sollten so mehr von der Landschaft mitbekommen. Heute stehen kurze Flugreisen von Maturanden noch immer zur Debatte. Doch es geht um mehr als bloss die Landschaft: Es geht um das Gewissen, das Klima, die Zukunft. Wie stark zerstören Kurzflüge die Umwelt? Wie sehr tragen sie zur globalen Erwärmung bei? Und was kann jeder Einzelne tun? Seit Monaten protestieren Schüler im ganzen Land für den Klimaschutz. Sie marschieren durch die Strassen, um von der Politik Taten zu fordern, egal ob in der Wandelhalle des Parlaments oder in den eigenen vier Wänden. Am Freitag steht der nächste grosse Protest an. In mehreren Schweizer Städten werden Tausende Demonstranten erwartet. Nur: Leben die Schülerinnen und Schüler auch vor, was sie von anderen einfordern? Keine Europa-Flüge mehr Eine Umfrage dieser Zeitung an Gymnasien in verschiedenen Kantonen zeigt einen klaren Trend: Viele Maturanden lassen ihren Worten tatsächlich Taten folgen. Einerseits verzichten die Jungen auf den Flieger. Die Generation Easyjet steigt freiwillig auf den Zug um.

«InnerhalbEuropas fliegeich kaum mehr.» Fabio (19) Kantonsschüler

Auf der Maturareise nach Budapest hätten sie bewusst den Nachtzug genommen, sagt beispielsweise eine Gruppe Maturanden der Kantonsschule Baden (AG). «Innerhalb Europas fliege ich kaum mehr», ergänzt der 19-jährige Fabio. Sie stehen stellvertretend für Hunderte Maturanden, die an den Protesten mitmarschieren. Andererseits haben auch die Schulen reagiert: Die Mehrheit berichtet von neuen Regeln oder zumindest Empfehlungen. «Unsere Schule hat im September beschlossen, bei Maturareisen auf das Fliegen zu verzichten», sagt Elisabeth Schenk, Rektorin des Gymnasiums Kirchenfeld (BE). Bereits davor sei die Mehrheit der Klassen von sich aus auf den Zug umgestiegen. Ausnahmen gab es nur, wenn es in weit entfernte Städte ging wie Edinburgh oder Riga. Die Kantonsschule Wattwil (SG) hat für Kurse und Schwerpunktwochen ebenfalls ein Flugverbot verhängt. Ähnlich sieht es an den Kantonsschulen Glarus, Küsnacht (ZH) und am Gymnasium Leonhard (BS) aus (siehe Tabelle).