Flüchtlinge «Dürfen nicht wieder in gleiche Falle tappen»: SP fordert Übernahme der EU-Richtlinie zu vorläufigem Schutz Hunderttausende sind bereits aus der Ukraine geflüchtet. In der Schweiz stellt sich die Frage, welchen Status – und damit welche Rechte – die Kriegsflüchtlinge erhalten.

Fast 900'000 Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet. Im Bild Flüchtlinge, die es nach Rumänien geschafft haben. Renata Brito / AP

Jetzt geht alles ganz schnell: Angesichts der explodierenden Flüchtlingszahlen öffnet die EU ihre Tore und ist bereit, eine unbegrenzte Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine aufzunehmen. Allen Vertriebenen soll gestützt auf eine EU-Notfallregel ein vorläufiger Schutzstatus zugestanden werden. Es ist das erste Mal, dass die EU dieses Instrument zur Anwendung bringt. Die EU-Kommission hat den Schritt am Mittwoch vorgeschlagen, die Zustimmung der EU-Innenminister dürfte am Donnerstag folgen.

Und was macht die Schweiz?

Ukrainerinnen und Ukrainer können ohne Visum in den Schengenraum einreisen – und damit auch in die Schweiz. Der Aufenthalt ist aber auf 90 Tage begrenzt. «Die zentrale Frage ist, was danach geschieht», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter Anfang Woche. Sie machte klar, dass die Schweiz sich solidarisch zeigen und an einer gesamteuropäischen Lösung teilnehmen werde.

Eine Option wäre, so die Bundesrätin, zum ersten Mal den sogenannten Status S anzuwenden. Dieser war im Zusammenhang mit den Balkankriegen eingeführt worden und ist quasi das Schweizer Pendant zur EU-Notfallregel. Die Schweiz könnte den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern vorübergehend Schutz bieten, ohne die Asylgründe jeder Person einzeln zu prüfen. Die Flüchtlinge bekämen so «rasch und unbürokratisch die notwendigen Rechte, die sie in der Schweiz brauchen», heisst es beim Staatssekretariat für Migration.

SP warnt vor Reputationsschaden

Die SP warnt indes davor, auf den Status S zu setzen. «Wir dürfen nicht wieder in die gleiche Falle tappen wie bei den Sanktionen und einen Sonderweg gehen», sagt SP-Nationalrätin Samira Marti. Sie betont, sie sei Keller-Sutter dankbar «für die klaren Worte, dass die Schweiz unbürokratisch und grosszügig helfen wird».

Diesen Worten müssten nun aber auch Taten folgen, und für die SP heisst das konkret: Die Schweiz soll die Vorgaben der EU-Richtlinie zum vorübergehenden Schutz eins zu eins übernehmen. «Es darf keine Ungleichbehandlung geben zwischen ukrainischen Flüchtlingen, die in der EU Schutz finden, und jenen, die in der Schweiz Schutz finden», sagt Marti.

Der vorläufige Schutzstatus der EU sieht vor, dass die Flüchtlinge Zugang zu Arbeitsmarkt, Bildung und Gesundheitsversorgung erhalten. Und sie dürften sich innerhalb der EU frei bewegen.

SP-Nationalrätin Samira Marti. Keystone

Der Schweizer Status S falle in mehreren Punkten hinter die EU-Regel zurück, kritisiert die SP. Erstens dürfe es nicht sein, dass alle Flüchtlinge einfach einem Kanton zugeteilt werden. «Wenn Flüchtlinge bei Verwandten oder sonst privat aufgenommen werden, sollen sie dort bleiben können – und nicht in einen anderen Kanton geschickt werden», sagt Marti.

Zweitens sollten sie wie in der EU bereits rasch arbeiten können, wenn sie wollen. Der Schutzstatus S sieht grundsätzlich vor, dass Flüchtlinge erst nach drei Monaten und nur mit einer Bewilligung arbeiten können. Der Bundesrat kann laut Gesetz diese Regeln aber lockern. «Es dient der Integration, wenn Flüchtlinge bald arbeiten können», sagt Marti.

«Denn machen wir uns nichts vor: Diese Menschen werden kaum nach einem halben Jahr zurückkehren können.»

Ein dritter, heikler Punkt, der die SP am Schutzstatus S stört, sind die Sozialleistungen. Sie fordert, die Flüchtlinge aus der Ukraine sollten den gleichen Zugang zu den Sozialleistungen haben wie anerkannte Flüchtlinge – und nicht reduzierte Tarife. «Wir dürfen hier nicht knausrig sein. Sonst riskieren wir erneut einen Reputationsschaden.»

Bundesrat soll Spielraum nutzen

Die Eidgenössische Migrationskommission berät den Bundesrat und die Verwaltung in Migrationsfragen. Anders als die SP spricht sie sich für den Status S aus – verlangt allerdings Anpassungen. Geschäftsführerin Bettina Looser sagt: «Es geht jetzt um den schnellen kollektiven Schutz.» Der Status S sei dafür der beste Weg. «Die Schweiz sollte aber den Spielraum nutzen, damit die Regeln nicht zu weit abweichen von jenen der EU.» Ihre Forderungen gehen zum Teil in eine ähnliche Richtung wie jene der SP.

Konkret fordert die Eidgenössische Migrationskommission etwa, dass die Flüchtlinge wie in der EU sehr rasch arbeiten können – und nicht erst nach drei Monaten. Ausserdem spricht sie sich für eine Erweiterung des Familiennachzuges auf Eltern, Geschwister oder erwachsene Kinder aus. Dass die Flüchtlinge auf die Kantone verteilt werden, sieht die Migrationskommission ebenfalls skeptisch.

«Flüchtlinge, die bei Verwandten oder Privaten untergekommen sind, sollten in diesem Kanton bleiben dürfen.»

Das sei beim Schutzstatus S möglich, wenn man den Spielraum nutze, sagt Looser.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe wiederum weist darauf hin, dass sich die beiden Regelungen – jene der EU und der Status S – nicht ausschliessen, sondern kombiniert werden müssten. Zudem sei ein weitergehender Vergleich schwierig, da sowohl die Schweizer als auch die EU-Regelung noch nie zur Anwendung kamen und vieles von der konkreten Umsetzung abhänge.

Der Bundesrat dürfte noch diesen Freitag darüber beraten. Looser von der Migrationskommission sagt: Wichtig sei, dass rasch entschieden werde. «Die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen Antworten, ebenso die Schweizer Bevölkerung, die wirklich grosszügig Hilfe anbietet.»