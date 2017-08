Mehr als 100 Millionen Dollar erhalten

Im konkreten Fall in Zürich war auch ein deutscher Reeder anwesend, der für seine vier Tanker Bürgschaften von mehr als 100 Millionen Dollar vom Bund erhalten hatte. Anwesend war zudem der damalige Thurgauer Regierungsrat und heutige Ständerat Roland Eberle (SVP). Der deutsche Reeder hatte im Thurgau eine Villa mitten in der Landwirtschaftszone am See bauen dürfen, bewilligt von SVP-Regierungsrat Hans Peter Ruprecht.

Der inzwischen zum 215 Millionen Franken teuren Desaster ausgeuferte Not-Verkauf eines Teils der Schweizer Hochseeflotte hat sich lange angebahnt. Er ist auch Resultat von Filz und Vetternwirtschaft, von mangelnder Kontrolle bis bewusstem Wegschauen (Akteure siehe Grafik oben).