Fifa-Prozess Bundesanwaltschaft will bedingte Haftstrafen für Blatter und Platini – Motiv für den angeblichen Betrug hat sie nicht gefunden Im Betrugsprozess in Bellinzona begründete der Staatsanwalt des Bundes Thomas Hildbrand seine Anklage.

Joseph Blatter letzte Woche auf dem Weg ins Gerichtsgebäude in Bellinzona. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Er ist Oberwalliser, entfernt verwandt mit Joseph Blatter, aber wohnhaft ist Thomas Hildbrand in Wien. Spricht er Mundart, ist der Walliser unüberhörbar, spricht er Hochdeutsch, schlägt beim Staatsanwalt des Bundes der Wahlösterreicher immer wieder durch.

Im Betrugsprozess um die zwei Millionen Franken, die 2011 Fifa-intern auf Order von Joseph Blatter (86) an Michel Platini (66) flossen, trat Hildbrand am Mittwoch zum stundenlangen Plädoyer an. Er musste erklären, warum er die beiden Beschuldigten verurteilt haben will. Betrug kann mit Gefängnis von bis zu fünf Jahren bestraft werden. An den Folgetagen kommen die Privatklägerin Fifa und die Verteidiger zu Wort. Das Urteil soll am 8. Juli eröffnet werden.

Blatter und Platini geben an, es habe sich bei den zwei Millionen um eine Lohnnachzahlung aus den Jahren 1998 bis 2002 gehandelt, als der Franzose als Berater des damals neugewählten Fifa-Präsidenten arbeitete. Der Lohn von einer Million pro Jahr sei 1998 mündlich vereinbart worden, bloss habe die Fifa zunächst nicht soviel zahlen können, weil die Summe nichts in Lohngefüge passte und weil die Fifa damals in Liquiditätsschwierigkeiten gewesen sei.

Staatsanwalt Hildbrand machte klar, dass er davon kein Wort glaubt. Er zitierte Aussagen von Blatter aus dem Jahr 2015, als er zunächst sagte, es habe keinen mündlichen Vertrag um eine Million gegeben. Auch alle befragten Fifa-Mitarbeiter hätten ausgesagt, nichts von einem solchen Vertrag zu wissen.

Im Vertrag von 1999 mit Platini wurde ein Gehalt von 300'000 Franken vereinbart. Blatter sei schon früher gefragt worden, warum denn damals keine Klausel aufgenommen wurde, geschuldet sei effektiv eine Million, sagte Hildbrand. Blatter habe geantwortet, das wisse er nicht, das sei ein administrativer Vorgang gewesen. Einmal habe Blatter gesagt, die Fifa habe Platini zunächst nur 300000 Franken bezahlt, «weil wir die Million nicht hatten». Aber Hildbrand gab an, dass Platini, Reisespesen und andere Ausgaben mitgerechnet, mehr als eine Million pro Jahr erhalten habe. Also habe man «die Million» ja sehr wohl gehabt.

Kein Walliser Rabatt für Blatter

Schlicht «entlarvend» sei die Aussage dazu von Blatter hier vor Gericht, so Hildbrand, er habe nicht daran gedacht, die geschuldeten 700’000 Franken zu erwähnen. Blatter sei ein gewiefter Geschäftsmann mit Universitätsabschluss, Chef eines Milliardenkonzerns. Das könne ihm keiner weismachen, dass das stimme. Gerade mit Blatter ging Hildbrand hart ins Gericht, einen Walliser Rabatte erhielt dieser definitiv nicht.

«Es gibt keinen mündlichen Vertrag, in dem die Entschädigung einer Million vereinbart wurde», sagte Hildbrand. Und es gebe keine Vereinbarung, das Geld später zu zahlen. Das seien blosse Schutzbehauptungen.

Hildbrand skizzierte anhand einer Finanzanalyse der Bundesanwaltschaft auch, dass die Fifa ab 1998 sehr wohl in der Lage gewesen sei, die jährliche Million an Platini zu bezahlen. Zudem sei die Fifa auch nach Blatter, der sich rühmte, die Finanzen saniert zu haben, längst in der Lage gewesen, Platini das angeblich geschuldete Geld zu zahlen, was aber nicht geschah.

Hildbrand griff zu einem Vergleich aus der Tierwelt, um die Taktik von Blatter zu beschreiben:

«Wie das Chamäleon, das je nach Bedrohungslage die Farbe wechselt.»

Der Staatsanwalt ging mit seinem Mitwalliser hart ins Gericht. «Es gab keine Schuld die von der Fifa zu begleichen war», sagte Hildbrand. Und weiter: «Nicht nur Blatter ist in seinen Aussagen widersprüchlich, Platini ist es ebenso.» Dessen Aussagen, er habe sich geirrt, als er nur 2 statt der angeblich ja geschuldeten 2,8 Millionen in Rechnung gestellt, seien schlicht nicht glaubhaft. Es sei nicht möglich, dass er sich um fast eine Million geirrt habe. Wenn diese Schuld tatsächlich bestanden hätte, hätte Platini zweifellos den richtigen Betrag in Rechnung gestellt hätte.

Platini Teilnahme an Gehilfenschaft vorgeworfen

Hildbrand klagte an, dass die Fifa-Finanzabteilung um den damaligen Finanzchef Markus Kattner von Blatter und Platini «arglistig getäuscht» worden sei. Die Fifa-Angestellten glaubten, so Hildbrand, irrtümlich an eine rechtsgültige Schuld und überwiesen daher die zwei Millionen plus Sozialversicherungsbeiträge.

Für den Staatsanwalt ist klar, dass nicht nur Blatter, der Einzelunterschrift bei der Fifa hatte, sondern auch der damalige Uefa-Präsident Platini zu arglistiger Täuschung griff, und dies mit Vorsatz. Auch er sei sich seiner Machtposition bewusst gewesen, die es ihm erlaubt habe, die unrechtmässige Bereicherung in die Tat umzusetzen. Er wirft dem Duo vor, das Delikt in Mittäterschaft und nach gemeinsamem Entschluss begangen zu haben.

Die tragende Rolle Platinis, der bei der Fifa zum angeblichen Tatzeitpunkt keine Zeichnungsberechtigung hatte, begründete er damit, dass ohne die von ihm vorgelegte Rechnung über zwei Millionen die Tat nicht hätte begangen werden können. Zudem habe er den ganzen Vorgang ausgelöst, indem er schon 2010 dem damaligen Fifa-Finanzchef Kattner gesagt habe, die Fifa schulde ihm noch Geld.

Falls das Gericht den Tatbestand des Betrugs allerdings nicht erfüllt sieht, möchte Hildbrand Blatter wegen Veruntreuung oder ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt haben, Platini wirft er da jeweils Teilnahme in Form von Gehilfenschaft vor. «Die persönliche Zuwendung Blatters an seinen ehemals treuen Soldaten Platini» sei nicht durch den Vereinszweck gedeckt gewesen.

Ein Motiv kann der Ankläger nicht präsentieren

Und was war der Grund, was wurde abgegolten mit den zwei Millionen? Hier hat die Anklage ein Problem, sie kann kein Motiv präsentieren. Vom ursprünglichen Vorwurf der Bundesanwaltschaft, die einen Korruptionsakt rund um die WM-Vergabe an Katar vermutete, ist nicht mehr die Rede. Auch die weitere These, es habe sich um eine Abgeltung dafür gehandelt, dass Platini 2011 nicht gegen Blatter als Fifa-Präsident antrat, habe durch die Bundeskriminalpolizei unter Auswertung von offenen Quellen nicht genügend erhärtet werden können, sagte Hildbrand offen. Die These geht auch auf der Zeitachse nicht auf.

Platini selbst habe gesagt: «Ich lasse mich nicht korrumpieren, ich bin ein freier Mann, mich kann man nicht kaufen.» Es spiele aber auch gar keine Rolle, ob es einen Grund für die Zahlung gab oder nicht, denn klar sei: Das Geld sei nicht geschuldet gewesen, so Hildbrand.

Die Aussagen der meisten Entlastungszeugen der Verteidigung bezeichnete Hildbrand als völlig unglaubwürdig. «Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.»

Einst sogar vier Millionen gefordert?

So steht jetzt eine These im Raum, die auf Aussagen des ehemaligen Fifa-Generalsekretärs Jérôme Valcke beruhen. Dieser hatte angegeben, er habe ein Telefonat mitbekommen, bei dem Platini von Blatter ursprünglich vier Millionen verlangt habe. Das sei dann auf 2 Millionen heruntergehandelt worden. Auslöser für die Forderung wäre wohl gewesen, dass die Fifa Abgangsentschädigungen in Millionenhöhe an abgesetzte Manager zahlte.

Hildbrand attestiert Valcke Glaubwürdigkeit in der Sache, er habe kein Interesse, zu lügen. Allerdings ist Valcke kein unbeschriebenes Blatt, er ist in einen Verfahren der Bundesanwaltschaft wegen mutmasslicher Korruption um TV-Rechte verwickelt, in dem die Fifa - wie im Fall Blatter/Platini - zunächst Privatklägerin war.

Dort zog sich die Truppe von Gianni Infantino aber überraschend als Privatklägerin zurück, nachdem sie mit Valckes Mitbeschuldigtem, dem Katarer Nasser Al-Khelaifi, Präsident des Fussballclubs Paris St-Germain, einen geheimen Deal abschloss. Ein Teil der Anklage brach damit zusammen, und vom Rückzug der Fifa als Privatkläger profitierte auch Valcke.

Hildbrand führte auch aus, dass im Gegensatz zur Behauptung von Blatter in den Finanzberichten der Fifa keine Spur von der 2 Millionen Zahlung zu finden sei. Es sei also nicht so, dass die zuständigen Gremien die Zahlung genehmigt hätten. «Eine krumme Sache bleibt eine krumme Sache, selbst wenn sie glatt geht», sagte Hildbrand. Er wirft Platini wegen der Rechnung über die angeblich nicht geschuldeten 2 Millionen auch noch Urkundenfälschung vor.

Bundesanwaltschaft fordert bedingte Haftstrafen

Im Namen der Bundesanwaltschaft stellte er den Antrag, Blatter und Platini je zu einem Jahr und acht Monaten Haft bedingt, bei einer Probezeit von zwei Jahren, zu verurteilen.

Das Handeln der beiden sei aus «egoistischen Gründen» erfolgt und «durch nichts zu rechtfertigen». Sie hätten bei der Fifa, Sozialversicherungsbeiträge eingeschlossen, einen Schaden von rund 2,3 Millionen angerichtet. Das Vorgehen zeuge von einer «nicht unbeträchtlichen kriminellen Energie», so der Staatsanwalt des Bundes. Das Verschulden sei vergleichsweise schwer, rechtfertige ein Strafmass von 22 Monaten. Für Urkundenfälschung komme 2 Monate dazu. Also total 24 Monate.

Die Täterkomponente sei günstig für beide, Hildbrand attestierte Blatter Wohlverhalten, in einwandfreien finanziellen Verhältnisse, was zwei Monate Strafabzug bedeute. Er zeige aber keine Einsicht und Reue, also gebe es hier keinen Abzug. Angesichts der Tat, die bereits von 2011 datiere, führe zum Abzug von zwei Monaten. Also total die 20 Monate. Probezeit von zwei Jahre.

Auch bei Platini sah Hildbrand Wohlverhalten, auch er ist ähnlich vermögend wie Blatter, ohne Vorstrafen, es gab einen Abzug von 2 Monaten. Das Beschleunigungsgebot sei auch bei ihm nicht verletzt worden. Milderungsgründe sah Hildbrand auch beim uneinsichtigen Platini nicht, der nonchalant bis überheblich wirke.

Auch bei ihm zwei Monate Abzug, weil die Tat schon über zehn Jahre zurückliege. Summa summarum ergibt das 20 Monate oder ein Jahr und acht Monate. Auch bei Platini sieht Hildbrand eine günstige Prognose, daher der bedingte Strafvollzug. Zudem soll Platini das angeblich unrechtmässig erworbene Geld zurückerstatten. Die Summe wurde bereits auf seinem UBS-Konto beschlagnahmt.

Die Verteidiger der Beschuldigten, Lorenz Erni und Dominic Nellen, hörten den stundenlangen Ausführungen des Staatsanwalts aufmerksam zu. Nicht anwesend war an diesem Dienstag Catherine Hohl-Chirazi, die Anwältin der Privatklägerin Fifa von Gianni Infantino. Sie kommt am Mittwoch an die Reihe mit ihrem Plädoyer. Auch Platini hörte dem Ankläger im Unterschied zum Mitbeschuldigten Blatter nicht zu. Der Franzose war von der Teilnahme dispensiert worden.

Aber wie war das Verfahren in Gang gekommen?

Am Dienstag hatte Zeuge Markus Kattner, ehemaliger Finanzchef der Fifa, brisante Aussagen gemacht. Er hatte Angaben des ehemaligen Staatsanwalts des Bundes und heutigen Richters Olivier Thormann dementiert, der zuvor als Zeuge überraschend angegeben hatte, es sei Kattner gewesen, der ihn 2015 auf die strittige Zahlung hingewiesen habe. Platini hat umgehend Strafanzeige gegen Thormann wegen falscher Zeugenaussage angekündigt. Die Frage steht damit jedenfalls unbeantwortet im Raum, ob das Strafverfahren einst formal korrekt eröffnet worden war oder nicht.

Es steht bekanntlich immer noch die These im Raum, die namentlich Platini vertritt, dass der heutige Fifa-Chef Gianni Infantino hinter dem Tipp an Thormann steckte. Was Infantino dementiert. Aber wie der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber sind Infantino und Thormann selbst Beschuldigter im Strafverfahren in der Schweizerhof-Affäre, in dem es just darum geht, was an einer Reihe von nicht protokollierten Treffen zwischen Fifa und Bundesanwaltschaft einst verhandelt wurde.