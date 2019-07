Der angeschlagene Bundesanwalt Michael Lauber, 53, der zuletzt wiederholt in Berner Marzili-Bad gesichtet wurde, bringt sich in Stellung in seinem Kampf gegen die Abwahl. Sein publizistisches Vehikel ist, nicht zum ersten Mal, der Zürcher «Tages-Anzeiger», kurz TA.

Jetzt schiesst Lauber zurück. Richter Bomio, Mitglied der SP, Präsident der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, soll sich vor seinem Urteilsspruch unangemessen geäussert haben, so Laubers Kritik. Der Kronzeuge des Bundesanwalts ist dabei kein Geringerer als der abtretende SP-Ständerat Claude Janiak (BL), Präsident der Geschäftsprüfungs-Delegation des Bundesparlaments (GPDel).

E-Mail an Lauber

Laut «Tages-Anzeiger» schrieb Janiak eine E-Mail an Lauber, in der er Aussagen wiedergab, die Bomio ihm gegenüber gemacht habe. Und zwar am Rande des Fraktionsausflug der SP vom 12. Juni. Bomio, so berichtete Janiak dem Bundesanwalt, habe ihm in einer kurzen Unterhaltung «zu verstehen gegeben», dass die Zustände in der Bundesanwaltschaft «unhaltbar» seien. Der Bundesanwalt sei «nicht wiederwählbar».

Unabhängig davon, ob Janiaks Behauptungen stimmen: Bomio kennt Lauber und dessen Arbeitsweise gut. Er war lange selbst auch Mitglied der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA).

Lauber stellt jetzt auch ein Ausstandsgesuch

Mit der Munition von Janiak ausgerüstet, stellt sich Lauber jetzt auf den Standpunkt, sein Richter Bomio sei befangen. Denn eine knappe Woche nach dem Fraktionsausflug erging das fatale Urteil gegen Lauber in Sachen Fifa. Das Verdikt, wonach Lauber in den Ausstand treten muss.

Ein Sprecher von Laubers Behörde bestätigt: Die Bundesanwaltschaft habe bei der Berufungskammer in Bellinzona «ein Ausstandsgesuch gegen den Präsidenten der Beschwerdekammer in Form eines Revisionsgesuchs eingereicht».

Janiak gab laut TA an, er kenne Lauber aus der GPDel. Der Baselbieter hat den Bundesanwalt allerdings schon früher unterstützt. So reichte er im September 2016 eine Motion ein, in der er die Einführung einer Kronzeugenregelung forderte. Zuvor hatte Lauber in einem Interview gefordert, die Kronzeugenregelung müsse geprüft werden.

Janiak schweigt jetzt

Janiak wollte die Frage gestern nicht beantworten, ob er über auch ausserhalb der GPDel Kontakt zu Lauber habe. Auch die Frage, ob er Bomio auf die angeblich Unangemessenheit seiner Aussagen hingewiesen habe, wollte Janiak nicht beantworten. «Ich habe nicht die Absicht, dem Bericht des TA etwas beizufügen», teilt er mit.

Es taucht ein weiterer bemerkenswerter Akteur auf. Auf Anfrage dieser Zeitung wollte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch nicht sagen, durch welche Anwälte sich Lauber im Disziplinarverfahren vertreten lässt, das die Aufsichtsbehörde AB-BA wegen der Infantino-Treffen gegen ihn führt.

Staranwalt Erni taucht auf

Jetzt berichtet der TA, dass Lauber den Zürcher Star-Strafverteidiger Lorenz Erni angeheuert hat. Die Sache wird damit noch einmal eine Stufe abenteuerlicher: Denn Erni vertritt auch den ehemaligen Fifa-Boss Sepp Blatter, gegen den Laubers Behörde seit Jahren ermittelt. 2015 hatte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung und eventuell Veruntreuung eröffnet.