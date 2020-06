Fichte und Buche leiden wegen des Klimawandels – dieser Baum wird künftig die Schweizer Wälder prägen

In einem Waldstück bei Bonstetten im Zürcher Säuliamt stehen zwei Bäume beieinander, der eine ragt in die Höhe, 30 Meter ungefähr. Der andere steht in seinem Schatten, mannshoch erst.

So wie der Buche von Bonstetten geht es vielen Bäumen im Land: sie kämpfen mit dem Klima, das immer trockener wird und wärmer. Das gilt gerade für die Buchen und die Fichten, die beiden wichtigsten Schweizer Bäume. Sie machen 55 Prozent der Bestände aus. Doch lange wird das nicht mehr so bleiben, ihre Zeit läuft ab, gerade in tiefen Lagen. «Das Gesicht des Schweizer Waldes wird sich in Zukunft stark verändern», so Waldforscher Rigling.

Die Frage, welche Faktoren den Wald beeinflussen, steht dort im Mittelpunkt. Und das Klima wird als Antwort auf sie immer wichtiger. Das beschäftigt auch das Parlament: Morgen wird es vom Bundesrat eine Gesamtstrategie für die Anpassung des Waldes an den Klimawandel fordern. Und auch die Klimapolitik, die gerade neu aufgestellt wird, hat unter anderem den Schutz des Waldes zum Ziel.

Forscher Rigling macht die zunehmende Trockenheit schon länger Sorgen. Er kann die Jahre, in denen aussergewöhnlich wenig Niederschlag fiel, auswendig aufzählen. Er fängt dann weit in der Vergangenheit an – 1921, 1946, 1976 – und je näher er der Gegenwart kommt, desto kürzer werden die Abstände: 2003, 2011, 2015, zuletzt 2018. Damals ging Rigling durch Schweizer Wälder und konnte nicht glauben, was er sah: im ganzen Land, von Schaffhausen über das Baselbiet bis in den Jura, warfen insbesondere die Buchen schon im Juli ihre Blätter ab. Bäume, teilweise ganze Waldstücke, verfärbten sich plötzlich rot. «So etwas habe ich in diesem Ausmass vorher noch nie beobachtet», sagt Rigling.

Der Herbst begann damals für manchen Baum drei Monate zu früh, weil er sich wegen der Trockenheit nicht mehr anders zu helfen wusste. Insbesondere passierte das an Standorten, an denen der Boden sowieso schon trockener war als anderswo. Das Wasser ist das Lebenselixier der Bäume. Ihre Wurzeln ziehen es aus dem Boden. Ohne Wasser gibt es keine Photosynthese, also keine neuen Wurzeln, keine Knospen, kein Wachstum. Wenn es fehlt, schalten die Bäume in den Überlebensmodus. Deshalb ist die Krone der Bonstetter Buche tot, weiter unten am Stamm aber spriesst sie immer noch grün.