Feuerwerk-Debatte 500'000 Hundehalter und Lärmempfindliche fliehen ins Ausland: Schluss mit der Knallerei! Roman Huber, ehemaliger Redaktor unserer Zeitung, ist der Kopf hinter der Volksinitiative, die Einschränkungen verlangt bei Feuerwerken. Die Unterschriftensammlung läuft, die 100'000er-Marke rückt näher. Hier kontert er einen Kommentar von Chefredaktor Patrik Müller.

Initiant Roman Huber setzt sich für das Wohl von Tieren ein. Der Ex-Journalist wurde 2017 von Chefredaktor Patrik Müller hier ausführlich porträtiert. Bild: NF

Bald ist der 1. August überstanden. Am Wochenende wird's zwar nochmals knallen. Weitere private Feuerwerke verteilen sich über den Rest des Jahres. Je nach Region findet jährlich an 30 Abenden lautes Feuerwerk statt. Es gibt keine schweizweite Regelung, obschon die Artikel 74, 80 und 118 der Bundesverfassung klar und deutlich den Schutz von Natur und Umwelt, Tieren und Gesundheit der Menschen verlangen.

Strenge Lärm- und Schadstoff-Vorschriften gibt es für Autos, Töffs, Heizungen etc. – für Feuerwerk jedoch keine. Diese Branche fordert nun Toleranz von Asthmatikern, Tinnitus-Geschädigten, kleinen Kindern, sensiblen Menschen, Wild-, Haus- und Nutztieren, die unter der Knallerei leiden, weil eine Minderheit sich vergnügen will.

Die SVP hat in Davos und in andern Bündner Gemeinden Feuerwerksverbote durchgesetzt. Die nationale Feuerwerksinitiative, unterstützt aus allen Parteien, geht nicht so weit: Sie will nur der privaten Knallerei Einhalt gebieten. Gemäss Umfragen befürworten mehr als zwei Drittel der Bevölkerung diese Initiative.

Auch die Wirtschaft würde profitieren, denn gemäss Erhebungen fliehen 20 Prozent der Hundehalter sowie Menschen, welche die Knallerei nicht ertragen, für mehrere Tage ins Ausland. Mit den rund 500'000 Menschen gehen der Schweizer Wirtschaft jährlich über eine halbe Milliarde Franken verloren.

Fazit: Wer mit diesem Wissen und ein bisschen Empathie ausgestattet ist, wird die Feuerwerksinitiative unterstützen.