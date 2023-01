Feuerwerk Dann «chlöpfts» halt mal: Feuerwerk zu verbieten ist unsinnig Die Knallerei an Silvester stört verständlicherweise viele. Tausende haben innert Tagen eine Initiative unterschrieben, welche das private Feuerwerk verbieten will. Doch das schiesst über das Ziel hinaus. Maja Briner Drucken Teilen

Schön oder nervig? Feuerwerk in Genf. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Zugegeben: Ein schönes Feuerwerk am dunklen Himmel hat etwas Magisches, etwas Zauberhaftes. Die lauten Böller hingegen, welche irgendwer an Silvester in unserem Quartier zündete, waren nichts als nervige Knallerei. Und die schmutzigen Reste, die sich am nächsten Morgen noch bestaunen liessen, hätte es auch nicht gebraucht.

Wenn es um Feuerwerk geht, teilen sich die Meinungen rasch in zwei Lager. Die einen lieben die Tradition, freuen sich schon Tage vor Silvester oder 1. August darauf, Raketen und Vulkane zu zünden und die glänzenden Kinderaugen zu sehen. Die andern ärgern sich über die sinnlose Knallerei, die Lärm verursacht und die Luft verpestet, und sorgen sich um ihren Hund und all die Tiere draussen.

Wie sehr sich manche gestört fühlen, zeigt sich bei der Initiative «Eine Schweiz ohne Feuerwerksknallerei», für die nach Silvester innert Tagen über 14'200 Menschen online das Unterschriften-Formular ausgefüllt haben. Die Initianten wollen Feuerwerk, das Lärm erzeugt, gänzlich verbieten. Ausnahmen soll es nur für Anlässe von überregionaler Bedeutung geben.

Bei allem Verständnis für jene, die sich über die Knallerei ärgern: Ein Verbot ist Unsinn. Natürlich gibt es immer ein paar, die übertreiben. Aber es geht um einige wenige Tage im Jahr – die Zeit um den 1. August und um den Jahreswechsel –, in denen manche ihrer Freude am Feuerwerk frönen. Das gilt es auszuhalten. Wie so oft im Zusammenleben braucht es Rücksicht, Toleranz und gesunden Menschenverstand. Und ab und zu muss man mal ein Auge zudrücken – oder die Ohren zuhalten, wenn einige Jugendliche voller Freude an Silvester laute Böller zünden.