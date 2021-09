Brand in Fitnessstudio in Glattbrugg verursacht hohen Sachschaden

Am Freitagabend ist in einem Fitnessstudio in Glattbrugg ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ereignete sich im Bereich der Sauna des Betriebs. Alle anwesenden Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von über 100'000 Franken.