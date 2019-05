Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts galt der Wolf in der Schweiz als ausgerottet. Vereinzelte Exemplare tauchten hin und wieder auf, doch erst seit Mitte der 1990er Jahre ist er gekommen, um zu bleiben. Seither gehen die Emotionen hoch. Während sich die urbane Bevölkerung im Mittelland über die Rückkehr des Raubtiers freut, wünschen die Bergler den Wolf ins Pfefferland.

Seit Jahren beschäftigt er deswegen die Politik. Im Juni 2018 stimmte der Ständerat für eine Lockerung des Wolfsschutzes. Nun ist der Nationalrat am Zug, er berät am Mittwoch in seiner Sondersession über die Revision des Jagdgesetzes. Der ganze Sitzungstag ist für dieses Thema reserviert – ein Indiz dafür, dass eine lange und vor allem emotionale Debatte erwartet wird.

1. Wie viele Wölfe gibt es?

In der Schweiz sollen gegen 50 Wölfe leben. Es werden bis zu vier Rudel vermutet. Das bekannteste ist jenes am Calanda in Graubünden, doch auch in St.Gallen, im Tessin und im Wallissollen Wölfe in Gruppen unterwegs sein. Hinzu kommen einige Einzelgänger. Die meisten Wölfe leben in den Bergen, doch manchmal wagen sie sich ins Mittelland vor.

Im März wurde erstmals ein Wolf von einer Fotofalle im Kanton Aargau erwischt. Für Schlagzeilen sorgte 2014 ein Exemplar, das in der Zürcher Vorortsgemeinde Schlieren von einem S-Bahn-Zug überfahren wurde. In der Regel meidet der Wolf den Kontakt zu Menschen. Angriffe sind extrem selten und meist die Folge von menschlichem Fehlverhalten oder Krankheiten wie Tollwut.

2. Warum ist er umstritten?

Wölfe ernähren sich überwiegend von Wildtieren, doch sie reissen auch Nutzvieh wie Schafe und Ziegen. Pro Jahr werden gegen 400 Fälle registriert. Im gleichen Zeitraum sterben laut der Umweltorganisation WWF rund 4000 Schafe an Krankheiten und bei Abstürzen auf der Alp, weil sie ungenügend kontrolliert werden. Das besänftigt die Züchter nicht, sie nehmen den Wolf ins Visier.

Im Wallis, wo die Wut auf den Wolf besonders gross ist, kam es zu einigen illegalen Abschüssen. Im Kanton Uri wurde im Februar eine Volksinitiative «Zur Regulierung von Grossraubtieren» mit knapp 70 Prozent Ja angenommen. Die Bauernvereinigung im Kanton Schwyz stimmte im März an ihrer DV einem Antrag zu, der die Ausrottung von Wolf und Bär verlangt.