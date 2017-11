Jetzt, in seinem Büro im gleichnamigen Familienunternehmen, ist vom Furor nicht mehr viel zu spüren. Der 62-Jährige spricht bedächtig, tippt zwischen den Antworten immer wieder aufs iPad und lässt auch den Mediensprecher der BLS gelegentlich zu Wort kommen.

Autos und Schiffe reichen nicht

Der Entscheid, sich um ein Paket an Fernverkehrslinien zu bewerben, sei über längere Zeit gereift. Bei einem Teil der Aktionäre – die allerdings nur rund 2 Prozent des BLS-Kapitals stellen – sorge es für Unmut, dass im Status quo keine Dividenden ausgeschüttet werden. Und in der Schiff- fahrt und im Autoverlad, wo die BLS Gewinn erwirtschaften darf, sei ebendies überaus schwierig. Kurzum: «Die Firma kann sich finanziell kaum entwickeln», sagt Rudolf Stämpfli.

Als Angriff auf die SBB sei das Drängen in den Fernverkehr nicht zu verstehen, auch wenn der Schritt unweigerlich so interpretiert wird. Dass er – zusammen mit BLS-CEO Bernard Guillelmon – in diesem Gerangel als Speerspitze wahrgenommen wird, sorgt bei Stämpfli für Unbehagen. Eine Firma bestehe nie aus einer Person allein, bei der BLS sei das «ganz extrem so». Der Bund habe klargemacht, dass er einen gewissen Wettbewerb wünsche. Sein Unternehmen sei bereit, einen Beitrag zu leisten.

Stämpfli beruft sich auf Zahlen des Bundesamts für Raumentwicklung, die besagen, dass der Schienenverkehr in den kommenden Jahren massiv zunehmen wird. Von diesem wachsenden Kuchen wolle sich die BLS ein Stück abschneiden. «Wir würden den SBB einen Teil des ‹Wird›, nicht des ‹Ist› wegnehmen», sagt er. In diesem Sinn hätte er sich vonseiten der Bundesbahnen «etwas mehr Gelassenheit» gewünscht. Nur schon, weil sie ein ungemein grösserer Player im Markt sind.

Besser machen als die grosse Schwester könne die BLS einiges, ist Stämpfli überzeugt. So lasse er sich etwa von der Deutschen Bahn inspirieren, wo man in der 1. Klasse ein Abteil für Besprechungen reservieren könne. Oder er erinnert an das historische «Pendler-Pintli», einen RBS-Regionalverkehrszug, in dem die Passagiere sich selbst einen Kaffee aus dem Automaten holen konnten. Am wichtigsten seien aber Freundlichkeit und Pünktlichkeit – womit die BLS bereits heute zu punkten wisse, so Stämpfli.

Die drei Firmen-Grundsätze

Man merkt: Das BLS-Verwaltungsratspräsidium ist für den Mann mehr als nur ein Amt, obwohl es lediglich etwa 20 Prozent seiner beruflichen Tätigkeit ausfüllt. Er sitzt auch noch im Verwaltungsrat der Mobiliar, früher war er zudem Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. Den weitaus grössten Teil seiner Arbeitszeit verbringt er aber bei der Stämpfli AG. In sechster Generation und zusammen mit seinem Bruder leitet er das Unternehmen mit rund 340 Angestellten.

Der Umgangston im modernen Glasgebäude an der Peripherie Berns ist betont freundschaftlich. Wer will, darf den Chef duzen. Dieser erkundigt sich im Treppenhaus, wo er auf eine italienische Mitarbeiterin trifft, in ihrer Muttersprache über deren Kinder. Dass sich seine Angestellten bei der Arbeit wohlfühlten, sei ihm ein besonderes Anliegen, so Stämpfli. «Der Arbeitsort ist auch ein Lebensort.» Niemand werde gezwungen, hier zu sein. Solange man die drei Grundsätze des Unternehmens – Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit – einhalte, sei jeder willkommen, sofern es Arbeit gebe.

Es scheint, als sei der Patron alter Schule aus der Zeit gefallen. Auch seine Kleidung – ein Sakko ohne Kragen – mutet historisch an. Dabei bewegt sich die Stämpfli AG in einer Branche, die in den letzten Jahrzehnten wie kaum eine andere ökonomischen Verwerfungen ausgesetzt war. Die einst «hochobrigkeitliche Druckerei», die exklusiv Gesetzestexte und Verordnungen vervielfachen durfte, hat sich längst in eine Kommunikationsfirma gewandelt. Die Druckerzeugung ist zwar weiterhin bedeutend, heute werden aber auch Werbekampagnen geschmiedet und Websites gestaltet.

Stämpfli lehnt sich zurück und verschränkt die Hände über dem Bauch. An der Wand hängt nicht etwa ein Ölgemälde, sondern ein Bildschirm, auf dem alle paar Sekunden ein neues Foto vorbeizieht. Sie zeigen Landschaften, moderne Architektur, indigene Völker und viele, viele Tiere. Geschossen hat er die Bilder selbst und dabei auch einige Mühsal auf sich genommen. «Hier, schauen Sie», sagt er und zeigt auf das Foto eines grimmig dreinblickenden Affen, «dafür musste ich stundenlang auf dem Bauch liegen.»

Seine besten Schnappschüsse veröffentlicht Rudolf Stämpfli im Internet unter einer Adresse namens «Geier». Das sei sein persönlicher Spitzname, er habe keinerlei Mühe damit. Dass zwischen seinem Pseudonym und dem «Angriff» auf die SBB ein Zusammenhang besteht, weist er allerdings gut begründet von der Hand – man habe ihn schon in der Schule so genannt.