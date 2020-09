Fernsehchefin Wappler bereitet Entlassungen vor – SRF-Digitalstrategie stösst auf Kritik

Bain & Company ist spezialisiert auf Unternehmensberatung, hat den Hauptsitz in Boston und betreibt auch ein Büro in Zürich. Bis zu acht Berater gingen während Wochen am Leutschenbach ein und aus und analysierten die Arbeitsprozesse beim Schweizer Fernsehen.

SRF-Chefin Nathalie Wappler wird am kommenden 8. oder 9. Oktober Änderungen, Einsparungen und Entlassungen bekannt geben. Unter den Mitarbeitern von Schweizer Radio und Fernsehen ist der Unmut beträchtlich. Einige befürchten, dass der eigene Unternehmensbereich weggespart werden könnte. Andere kritisieren, dass mit der Verlagerung von Sendungen und Beiträgen auf digitale Kanäle immer nur über Strukturen und kaum über Inhalte geredet werde.

Wappler treibt das Projekt «2024» voran. Ziel ist es, ein junges Publikum zu erreichen, das sich abends nicht mehr vor der Flimmerkiste niederlässt. Die Fernsehdirektorin engagierte Bain & Company, um ihren grossen Plan umzusetzen. Die Berater hätten «in einer frühen Phase den Transformationsprozess im Projekt ‹SRF 2024› methodisch und beratend unterstützt», sagt SRF-Sprecherin Andrea Wenger. Das Mandat sei seit Juni beendet.

Sie redet gerne von digitalen Kanälen. Nicht von Inhalten

Wappler gab im August bereits die Absetzung der Sendungen «Eco», «Sportaktuell» und «Viva Volksmusik» bekannt. Gleichzeitig kündigte sie an, SRF werde vermehrt mit Angeboten auf Youtube und Instagram präsent sein, mit Comedy-Beiträgen in den sozialen Medien, mit einer digitalen Wissensplattform, Podcasts, Livestreams von Sportveranstaltungen und anderem mehr.

Wer Wappler wohlgesinnt ist, weist darauf hin, dass es für sie gar keinen anderen Weg gebe, als auf «Digital first» zu setzen. Die Zuschauerzahlen im herkömmlichen, linearen Fernsehen sinken; vor allem das junge Publikum wendet sich ab. Das Westschweizer Fernsehen ist bei der Digitalisierung bereits weiter als SRF.