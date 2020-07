Ferien in Corona-Zeiten: Was Sie bei Reisen mit Auto, Camper und Velo beachten müssen

In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Social Distancing nicht immer einzuhalten. Auch im Flugzeug oder bei Carreisen fällt es zuweilen schwer, die Regeln zu befolgen. Wer in Zeiten von Corona trotzdem nicht auf seine Ferien im Ausland verzichten will, dürfte wohl nicht selten im Auto verreisen.

Wer der Schweiz über die Ferienzeit den Rücken zukehren will, der sollte allerdings einiges beachten. Es gilt: Andere Länder, andere Vorschriften. Bevor man die Grenze überquert, sollten alle nötigen Vorkehrungen getroffen werden. Nur wer sich an die Vorschriften hält, vermeidet unangenehme Überraschungen. Was Sie wo beachten müssen, finden Sie in den folgenden Tipps der TCS-Sektion-Aargau.

Reisen mit dem Auto

Auf keinen Fall vergessen gehen darf bei Reisen ins Ausland der CH-Kleber und das Pannendreieck . Mit an Bord sorgen beide für eine sorgenlose Fahrt quer durch Europa.

und das . Mit an Bord sorgen beide für eine sorgenlose Fahrt quer durch Europa. Ebenfalls unverzichtbar ist eine Sicherheitsweste . Auf italienischen und französischen Strassen muss sie im Pannenfall getragen werden.

. Auf italienischen und französischen Strassen muss sie im Pannenfall getragen werden. Erste-Hilfe-Sets müssen wiederum in Österreich und in Italien mitgeführt werden.

müssen wiederum in Österreich und in Italien mitgeführt werden. Einige Städte in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien und Tschechien verlangen zusätzlich eine Umweltplakette . Diese ist beim TCS erhältlich.

. Diese ist beim TCS erhältlich. Es geht auch kurioser: In Griechenland, Polen oder Lettland ist ein Feuerlöscher Pflicht.

Fahrten mit Campingbus oder Wohnwagen