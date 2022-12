«Femizide» Warum Männer ihre Frauen umbringen: Der Migrationshintergrund ist ein Faktor – aber nicht der einzige Um Tötungen von Frauen ist ein politischer Streit entstanden. Ein Versuch, die Debatte mit Zahlen und Studienergebnissen zu versachlichen.

Häusliche Gewalt führt in der Schweiz alle zwei Wochen zu einem Todesfall. Vasare / iStockphoto

Eine 44-jährige Frau joggte an einem Sonntagmittag mit einer Kollegin entlang eines Flusses in Bellinzona. Plötzlich tauchte ihr 53-jähriger Ex-Mann auf. Er richtete seine Pistole auf sie und drückte ab. Danach erschoss er sich selber. Die schockierte Kollegin wählte den Notruf.

Es ist einer von 25 Fällen dieses Jahres, die als Femizide bezeichnet werden. Der Begriff bedeutet: Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Darum dreht sich eine politische Debatte, die von drei Aussagen geprägt wird.

Aus der SP heisst es, es handle sich zu hundert Prozent um ein Männerproblem. Der Migrationshintergrund sei nicht relevant. Aus der SVP heisst es hingegen, es handle sich zu hundert Prozent um ein Ausländerproblem. Alle Täter stammten aus Kulturen, in denen Frauen weniger wert seien. Beide Parteien beklagen, das Bundesamt für Statistik habe dazu nicht genügend Daten. Deshalb seien keine präziseren Aussagen möglich.

Alle drei Punkte sind nicht richtig. Das Missverständnis beginnt bei der Definition des Phänomens. Die Kriminalstatistik enthält umfangreiche Daten zu häuslicher Gewalt.

Dieser Begriff klingt altmodisch und suggeriert, die Gewalt finde dabei in Häusern statt und erfasse deshalb nicht das gesamte Ausmass des Problems.

Doch das ist falsch. Häusliche Gewalt ist definiert durch die Beziehung zwischen Täter und Opfer. Dazu zählen aktuelle und ehemalige Partnerschaften, Eltern-Kind- sowie Verwandtschaftsbeziehungen. Gemeint ist also Gewalt im familiären Kontext.

Die Kriminalstatistik weist aus, wie viele Tötungsdelikte in diesen Beziehungen stattfinden. Im vergangenen Jahr waren es 28. Der grösste Anteil ­davon geschah innerhalb von Partnerschaften.

Tötungsdelikte im familiären Kontext Zahl der Fälle folgt keinem langfristigen Trend 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 10 20 30 40

Die Zahl der Delikte veränderte sich in den vergangenen zehn Jahren kaum. Das kann man positiv und negativ sehen. Positiv: Es findet keine Zunahme statt, wie die vermehrte Thematisierung einzelner Fälle vermuten lässt.

Negativ: Es findet keine Abnahme statt, obwohl die Zahl der Tötungsdelikte in der Schweiz insgesamt rückläufig ist.

Die Statistik der Tötungsdelikte im häuslichen Bereich zeigt zudem: Es sind tatsächlich vor allem Männer, die solche Delikte begehen – aber nicht nur. Es gibt auch Frauen, die ihre Männer, Kinder oder Verwandten umbringen. Sieben von zehn Delikten werden von Tätern begangen, drei von Täterinnen. Umgekehrt ist das Verhältnis bei den Opfern: Drei Viertel sind weiblich, ein Viertel männlich.

Der Migrationshintergrund lässt sich dabei nicht ignorieren. 61 Prozent der Täter, die eine Tötung im familiären Kontext begehen, sind Ausländer – bei einem Ausländeranteil von 25 Prozent in der Schweiz.

Auch viele Schweizer üben häusliche Gewalt aus. Je schwerer die Straftaten aber werden, desto stärker sind Ausländer überrepräsentiert.

Nora Markwalder ist Assistenzprofessorin für Strafrecht der Universität St. Gallen und führt mit Kolleginnen eine Datenbank mit sämtlichen Tötungsdelikten der Schweiz, die in den vergangenen zwanzig Jahren passiert sind. Sie sagt: «Aus wissenschaftlicher Sicht ist es nicht zielführend, gewisse Eigenschaften der Täter oder Opfer wie etwa den Migrationshintergrund auszublenden.»

Damit würden Informationen verloren gehen, die zum Verständnis des Phänomens wichtig sein könnten. Dazu gehört auch: Viele Täter seien durch Substanzabhängigkeit und psychische Erkrankungen vorbelastet.

Dirk Baier ist Gewaltforscher an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Er sagt: «Es hilft nichts, zu sagen, dass traditionelle, patriarchale Geschlechterrollenbilder die Ursache solcher Gewalt sind, wenn wir nicht wissen, in welchen Milieus diese Bilder stärker, in welchen weniger stark anzutreffen sind.» Daher sei es wichtig, auch die Nationalität von Tätern zu betrachten.

Jugendliche aus der Türkei, dem Balkan und Sri Lanka heissen innerfamiliäre Gewalt viermal häufiger gut als Schweizer Jugendliche. Das zeigte eine Befragung, die Baier mit seinem Team durchgeführt hat. Die Herkunft prägt das Bild von Männlichkeit.

Zudem haben gemäss Baier ökonomische Faktoren einen Einfluss: Ausländer würden häufiger in prekärer Lage leben, was zu Stress und Gewalt führen könne. Er betont: «Es geht nicht um die Stigmatisierung von Ausländergruppen, sondern darum, die richtigen Gruppen mit den richtigen Massnahmen zu erreichen.»

Wie kulturelle und persönliche Faktoren zusammen wirken

Frank Urbaniok war Chefarzt des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes des Kantons Zürich und hat an einer der umfassendsten Studien über häusliche Gewalt mitgearbeitet. Unter den Tätern waren Personen aus Nordafrika, dem Balkan und der Türkei massiv überrepräsentiert.

Er sagt: «Kulturelle Prägungen spielen eine Rolle. Wer das ­ignoriert, schwächt seine eigene Position.» Mit der Herkunft alleine könne das Problem aber nicht erklärt werden, schliesslich würden die meisten Ausländer keine Straftaten begehen.

Neben der kulturellen sei auch die persönliche Prägung entscheidend. Manche Menschen hätten schon früh in ihrer Grundpersönlichkeit gewisse Risikoprofile wie eine gesteigerte Kränkbarkeit oder eine Dominanzproblematik.

Es sei also weder ein reines Männer- noch ein reines Ausländerproblem: «Das ist typisches Schwarz-weiss-Denken. Wir sollten das Problem aber ohne ideologische Scheuklappen analysieren. Nur so können wir es lösen.»

Die Zahl der «Femizide» ist kleiner als behauptet

Ein Rechercheprojekt zählt alle Frauenmorde und prägt damit die Berichterstattung. Doch die Liste enthält Fälle, die keine sind.

Das Projekt stopfemizid.ch will alle «Femizide» der Schweiz auflisten. Die Einträge sind jeweils kurz. Zum Beispiel: «12. Januar 2021, Breitenbach, Solothurn. Die Frau wurde 90 Jahre alt.» Die Hintergründe sind nicht aufgeführt, weil sie aus Sicht der Aktivistinnen nicht relevant sind. Als Problem sehen sie einzig die patriarchalen Machtverhältnisse. Sie wollen auf ein Muster aufmerksam machen: Frauen werden umgebracht, weil sie Frauen sind. So lautet die Definition eines Femizids.

Die Aktivistinnen wollen ein Umdenken in den Medien erreichen. Diese sollen die Taten nicht mehr als «Beziehungsdramen» verharmlosen. Das Projekt hat grossen Erfolg. «20 Minuten» berichtet mittlerweile ständig über «Femizide». Sogar die SRF-«Tagesschau» übernimmt die Liste ungeprüft und publiziert eine Schweizkarte, in der alle Fälle eingezeichnet sind. Darin enthalten sind jedoch Fälle, die nicht zur Definition passen.

Staatsanwalt: «Hier kann nicht von Femizid gesprochen werden»

Die Ermittlungen der Solothurner Staatsanwaltschaft zum Fall in Breitenbach haben ergeben, dass es sich um einen einvernehmlichen Suizid eines Seniorenpaars gehandelt hat. Der Mann hat seine Frau und danach sich selbst umgebracht – mit ihrem Einverständnis. Auf der Liste stehen weitere ähnliche Fälle von alten Ehepaaren, die einen erweiterten Suizid begangen haben – mit ungeklärten Hintergründen.

Ein anderer Fall wird auf der Website so zusammengefasst: «23. Februar 2021, Wilchingen, Schaffhausen. Die Frau wurde 80 Jahre alt.» Nicht erwähnt wird, dass der mutmassliche Täter 22 Jahre alt war und psychische Probleme hatte. Er wird verdächtigt, seine Grossmutter erstochen zu haben, mit der er zusammenwohnte. Danach beging er Suizid. Peter Sticher, der Erste Staatsanwalt von Schaffhausen, will keine Einzelheiten verraten. Aber eines will er klarstellen: «Hier kann aus meiner Sicht klarerweise nicht von einem Femizid gesprochen werden.»

Die meisten anderen Fälle befinden sich in einem Graubereich. Nach der Tat ist zu wenig bekannt, um einzuschätzen, ob es sich um einen Femizid handelt oder nicht. Das Motiv des Täters wird meistens erst durch das Gerichtsverfahren geklärt. Oft bleibt es aber selbst dann im Dunkeln.

Warum «Beziehungsdrama» eine korrekte Bezeichnung ist

Direkt nach der Tat liegt meist nur eine kurze Polizeimeldung vor. Oft folgen danach Nachrichten von «Blick» und «20 Minuten», die Angaben von Anwohnern kolportieren. Etwa dass sie Schreie oder einen Streit gehört hätten. Auf solche Meldungen stützt sich das Rechercheprojekt Stop-Femizid. Darüber hinausgehende Recherchen sind nicht erkennbar. Die Liste täuscht darüber hinweg, dass über diese Fälle meistens nicht viel mehr bekannt ist, als dass es in einer Beziehung zu einem tödlichen Drama gekommen ist. Der Begriff «Beziehungsdrama» widerspiegelt deshalb schlicht die dünne Informationslage.

Nora Markwalder, Kriminologin der Universität St. Gallen, kritisiert den Begriff «Femizid». Frauen werden ­getötet, weil sie Frauen sind – diese Erklärung sei viel zu undifferenziert. Markwalder sagt: «Frauen werden getötet, weil sie sich in einer Partnerschaft mit dem Täter befinden. Aber auch weil sie zum Beispiel das Kind des Täters sind.» In dieser Konstellation sei das ­Geschlecht der Opfer in den meisten Fällen nicht entscheidend.