Frau Schutzbach, wie steht es heute um die Frauen in der Schweiz?

Franziska Schutzbach: Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil es nicht «die Frau» gibt. Es gibt Migrantinnen und Schweizerinnen oder Akademikerinnen und Fabrikarbeiterinnen – sie alle haben unterschiedliche Anliegen. Was man sagen kann: Obwohl wir ein Gleichstellungsgesetz haben, das festhält, dass Frau und Mann gleichwertig sind, werden Frauen immer noch als das zweitrangige Geschlecht behandelt. Sie erfahren weniger Wertschätzung und gelten als weniger kompetent.

Woran machen Sie das fest?

An der Rollenverteilung zum Beispiel. 80 Prozent der Hausarbeit und der Kinderbetreuung übernehmen Frauen – obwohl sie berufstätig sind. Das ist unbezahlte Arbeit. Und für den gleichen Job erhalten sie rund 8 Prozent weniger Lohn als die Männer. Sicher hat heute eine Frau mehr Möglichkeiten als vor 30 Jahren und es gibt mehr erfolgreiche weibliche Berufsleute als früher. Doch dass einige wenige durchstarten, heisst nicht, dass Frauen gesamtgesellschaftlich gleichgestellt sind. Dafür fehlt ihnen die Macht. In den Entscheidungsgremien sind die Männer noch immer deutlich in der Überzahl.