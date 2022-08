Feldpost (Teil 4) Fürio und mutterseelenallein in der Kaserne Eliah Brunner, 19, hat eben die Kantonsschule abgeschlossen, nun beginnt für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der vierten Woche qualmt Rauch aus dem Schlafgebäude.

Die AdA (Angehörige der Armee) müssen verköstigt werden: Truppenkoch Eliah Brunner in Aktion. Bild: zvg

In der ersten Woche wurde uns erklärt, wie wir uns im Falle eines Feuers in der Kaserne zu verhalten haben. Sobald wir die Sirene oder «Fürio!» hören, müssen wir alle Fenster und Türen schliessen und ohne Hektik zur Wiese laufen. «Wir testen das mal, wenn Sie schlafen», warnte uns der Leutnant. Fortan legten wir jeden Abend Kleider bereit für den Brandfall. Nach drei Wochen – immer noch kein «Fürio!». Da haben sie uns wieder verarscht, dachten wir, und liessen die Kleider im Schrank.

Vierte Woche, Mittwochabend. Wachtmeister Nr. 2: «Morgen stehen Sie um 04:15 Uhr in der Küche!» Was soll das jetzt? Nun, Befehl ist Befehl. Wir hatten gerade das Frühstück bereitgemacht, da ertönte um fünf Uhr ein Alarm. Fünf Minuten später standen beide Kompanien auf der Wiese, aus dem Schlafgebäude qualmte Rauch, und mehrere Feuerwehrautos fuhren mit Blaulicht auf den Waffenplatz. Während unsere Kameraden verschlafen in der Viererkolonne standen, sagten wir vom Küchenteam: «Macht nüt, mer sind eh scho wach!»

Nichts mit verlängertem Wochenende

Wer seinem Vaterland tapfer dient, der wird für seinen Patriotismus belohnt und darf am 1. August zu Hause bleiben – das erste verlängerte Wochenende! Ich glückliche Seele aber war für die Wochenendwache eingeteilt. Die ehemaligen AdA (Angehörige der Armee) unter Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, kennen die Wochenendwache. Man steht beim Kaserneneingang, man wartet, wartet, wartet, und nichts passiert.

Nicht so als Truppenkoch: Um 11:00 ging ich in die Küche, holte die vorgekochten Spaghetti und die Tomatensauce aus dem Frigo, schob es in den Steamer, stellte das richtige Programm ein, verpackte alles und gab es den beiden Kameraden mit, die «normal» Wache hielten. Dasselbe am Abend, nur dass ich dieses Mal das Abend- und Morgenessen mitgab. Dazwischen füllte ich die Zwipf-Kisten (Zwischenverpflegung) auf, bereitete das nächste Essen vor und konnte – tatsächlich – entspannen.

Ein komisches Gefühl

Am Sonntagmittag wurde ich von einem Kameraden abgelöst. Die Wachtmeister waren so nett, das lange Wochenende zu halbieren. Danke, Küchefs! Die Wache war überraschend angenehm, aber es war ungewohnt, mutterseelenalleine in der Kaserne zu sein. Das gibt es im Militäralltag sonst nie. Plötzlich Stille überall, kein Mucks. Es fühlte sich irgendwie falsch an.