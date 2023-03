Feldpost (Teil 20) Gefreiter Brunner macht Karriere – und arbeitet jetzt mit einer «WAdA» zusammen, einer weiblichen Angehörigen der Armee Unser RS-Kolumnist Eliah Brunner zieht seine Militärdienstzeit als Durchdiener durch. Im Küchenteam seiner Kaserne hat’s jetzt auch eine Frau – just seit 30 Jahren gibt es in der Schweiz gemischte Rekrutenschulen.

Rekrut, Soldat, Gefreiter: Eliah Brunner berichtet aus seinem Durchdienerleben. Bild: zvg

Sie haben richtig gelesen: Ich bin jetzt nicht mehr Soldat, sondern Gefreiter. Ein geschenkter Grad, ich musste keine zusätzliche Ausbildung durchlaufen, sondern wurde für meine Leistungen mit «sehr gut» beurteilt. Sichtbar wird diese Beförderung in einem zweiten Schrägbalken auf meinem Tenü und spürbar durch einen Franken mehr Sold pro Tag.

Seit ich mich letztes Mal per Kolumne gemeldet habe, hat sich einiges geändert. Die Rekruten rückten ein, am ersten Tag waren mehr als 700 Personen auf Platz. Da die neue Küchenmannschaft am Anfang nur Grünausbildung hatte und erst später in die Küche kam, mussten WK-Soldaten ran. Ende Woche zwei durften wir dann die neuen Truppenköche und Küchenlogistiker in der Küche begrüssen. Darunter befindet sich auch eine WAdA, eine weibliche Angehörige der Armee.

Letzte Woche berichtete diese Zeitung über Sexualdelikte in der Schweizer Armee. Ich habe dies zum Anlass genommen und mit Rekrutin K. gesprochen, die mit mir im Küchenteam ist. Sie hat bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht: «Meine Kameraden sind alle freundlich und anständig. Natürlich brauche ich als Frau etwas Humor — man muss offen sein.» Grosse Nachteile als weibliche Militärangehörige habe sie nicht. Körperlich sei sie nicht gleich stark wie ihre Kollegen, aber deshalb wollte sie auch keine Funktion, die grosse körperliche Leistungen fordert. «Der einzige Nachteil ist der Informationsfluss. Da ich nicht mit den anderen Rekruten im Zimmer schlafe, bekomme ich manchmal nicht alles mit.» Ausserdem musste sie sich am Anfang bemühen, Anschluss zu finden. Auf der anderen Seite hat Rekrutin K. eine private Dusche, «das ist recht angenehm».

In der Schweizer Armee beträgt der Frauenanteil gerade einmal 0,9 Prozent. Das Schweizer Fernsehen hat letzte Woche berichtet, vor ziemlich genau 30 Jahren habe die erste Rekrutenschule mit gemischten Geschlechtern stattgefunden. Davor war der Einsatz von Frauen beschränkt gewesen. Aktuell rückten zum RS-Start 251 Rekrutinnen ein.

Das Durchdienerleben bleibt für mich abwechslungsreich. Zwischenzeitlich unterstützte ich ein Geniebataillon in einem WK. Es war interessant, und trotzdem freute ich mich, wieder zurück in Brugg zu sein. Ich habe es nicht erwartet, aber ich habe im neuen Küchenteam bereits einige tolle Freundschaften geschlossen. Das Zwischenmenschliche ist auch nach der RS das Schönste am Militär.

