Feldpost (Teil 20) Er ist erst 20 und hat seine gesamte Dienstpflicht erfüllt: Unser Armee-Kolumnist sagt, was er gelernt hat und wo es Luft nach oben gibt Eliah Brunner über seine fünf Erkenntnisse aus zehn Monaten Militär - und die Frage: Haben wir wirklich die beste «Armee der Welt»? Die Abschiedskolumne unseres RS-Kolumnisten, der jetzt Gefreiter ist.

Gefreiter Brunner (rechts) mit zwei Kameraden vor einem alten Panzer. zvg

Während der RS und in der Durchdienerzeit habe ich für Sie über meinen Militäralltag berichtet. Nach 300 Diensttagen wurde ich nun aus dem aktiven Dienst entlassen. Ich habe also meine gesamte Dienstzeit erfüllt, obwohl ich erst 20 bin. Ohne Durchdienermodell müsste ich jetzt noch sechs WKs mit insgesamt 114 Dienstagen leisten. Für vier Jahre befinde ich mich noch in der militärischen Reserve, danach gebe ich das gesamte Material ab. Zum Abschluss berichte ich Ihnen nicht nur aus meinen Dienstalltag, sondern frage auch: Was hat es gebracht und was sind die Erkenntnisse?

Militärdienst in einer Zeit der Bedrohung. Ich gehöre jenem RS-Jahrgang an, der als erster seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in einer Zeit Dienst geleistet hat, in der ein Angriffskrieg in Europa herrscht. Auch wenn die Schweiz umgeben ist von freundlich gesinnten Nationen, so hat dies vielen Menschen, auch in meinem Jahrgang gezeigt: Wir müssen uns selbst verteidigen können, nicht zuletzt um weiterhin neutral zu bleiben. Ich habe aber auch noch die Schlussphase der Pandemie im Militär erlebt. Auch Corona war ein Beispiel für einen «Ernstfall», denn nach dem Ausbruch des Virus musste die Armee eingesetzt werden. Sogar Reservisten wurden aufgeboten. Wohl kaum die «beste Armee der Welt». Man liest es überall, die Rüstungsausgaben sind weltweit auf einem Allzeithoch – auch in der Schweiz steigen sie wieder. Wie ich die Armee erlebt habe, sind wir vom Material her auf einem guten Niveau. Die Ausrüstung, die ich erhalten und bei anderen gesehen habe, ist top. Als Truppenkoch habe ich aber nur die Genisten gesehen und kann nicht beurteilen, wie gut andere Truppengattungen ausgerüstet sind. Luft nach oben sehe ich bei der Organisation. Das Klischee der toten Zeit und das Rennen, um nachher zu warten, trifft noch immer zu. An dieser Stelle muss ich Ueli Maurer widersprechen, wenn er behauptet, wir seien die «beste Armee der Welt». Durchbeissen und zusammenhalten. Als ich letzten Sommer in die RS einrückte, war ich alles andere als begeistert: Vor mir lagen zehn Monate, in denen ich stark eingeschränkt war. Gerade die ersten Wochen waren schwierig für mich, ich hatte Mühe, mit der neuen Umgebung zurechtzukommen. Nichtsdestotrotz hat mich die Militärzeit geprägt – wie Tausende andere Männer und Frauen auch. In der RS lernt man durchzubeissen: wenig Schlaf, draussen bei Wind und Wetter, weg von zuhause, vielleicht auch mühsame Vorgesetzte. Man muss die eigenen Bedürfnisse hintanstellen, denn jeder ehemalige Angehörige der Armee weiss: «Es goht nur mitenand!» Ich persönlich wurde selbstständiger, lernte Selbstverständliches neu schätzen. Meine Familie und Freunde sehen, das Schlafzimmer für mich haben, einfach daheim sein. Nirgendwo sonst hätte ich aufs Mal so viele Erfahrungen sammeln können, die mir zukünftig helfen werden. Ja, ich habe etwas gelernt. Militär bedeutet Zeit absitzen, verschwendete und unnötige Wochen – das hört man oft. Damit bin ich nicht einverstanden. Als Truppenkoch nehme ich viel mit aus dem Militär, denn ich kenne die Abläufe einer Grossküche. Natürlich habe ich keine Chance gegen Berufsköche, aber ich habe enorme Fortschritte gemacht. Als Maturand konnte ich in der Militärküche Fehler machen, ohne dass die Welt unterging. Ich lernte von ausgebildeten Köchen und Bäckern zu kochen, zu putzen und zu arbeiten. Kameradschaft - das gibts tatsächlich. Ende April musste ich mich vom Waffenplatz Brugg und meinen Freunden verabschieden. Ich bin gut ins zivile Leben zurückgekehrt. Nur eine gesittete Sprache muss ich mir wieder angewöhnen – meine Mutter würde es schampar freuen! Gleichzeitig werde ich es vermissen, jeden Tag die Leute zu sehen, die mir ans Herz gewachsen sind: mein Durchdienergenosse, mit dem ich das Zimmer teilte sowie die Küchenchefs und den Leiter der Krankenabteilung mit seinem fröhlichen «Oh happy day!»

Gefreiter Eliah Brunner (r.) und sein Durchdienergenosse nach der Entlassung. zvg

Nun habe ich meinen Dienst fürs Vaterland erfüllt, zehn Monate Truppenkoch, vom Rekruten bis zum Gefreiten. In den nächsten Monaten geniesse ich meine Freiheit als ziviler Mann, bereise Europa mit dem Zug und beginne im Bereich Kommunikation zu arbeiten. Ab September beginne ich mein Jura-Studium an der Universität Zürich.

Eine letzte Erkenntnis noch: Als Kolumnist kann ich sagen, dass sich Herr und Frau Schweizer ganz offensichtlich für die Armee interessieren. Das zeigen die Online-Klicks und die vielen Mails, die mir die Leserinnen und Leser geschickt haben, aber auch Rückmeldungen aus meinem Umfeld. Das hätte ich nicht erwartet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und melde mich endgültig ab!

