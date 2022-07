Feldpost (Teil 2) Von beförderten Kameraden, schlechter Kommunikation und den Vorteilen des Küchenteams Eliah Brunner, 19, hat eben die Kantonsschule abgeschlossen, nun beginnt für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt. Die zweite Woche hat er nun hinter sich. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse.

Das Aufeinandertreffen von Stress, Schlafmangel, langen Tagen und privaten Veränderungen sorgte diese Woche dafür, dass es mir einmal «de Deckel glüpft het». Ich fragte mich: Wieso tue ich mir das überhaupt an? Die Antwort sah ich im gleichen Augenblick: wegen meiner Freunde.

Kann trotz Schwierigkeiten lachen: Eliah Brunner hat die Vorzüge erkannt, im Küchenteam zu sein. EB

Jawohl, meine Kameraden wurden von mir bereits befördert. Zu Freunden. Sie kümmerten sich um mich, als es mir schlecht ging, und sorgten dafür, dass mir geholfen wird. Jetzt weiss ich: Diese 18 Wochen kann ich schaffen.

Bis anhin habe ich mich grösstenteils positiv über das Rekrutenleben geäussert, aber jetzt, verzeihen Sie mir, Herr Armeechef Süessli, gibt’s Kritik.

Welches Tenu soll es denn sein?

Es läuft nicht alles so, wie es in der «besten Armee der Welt» zu erwarten wäre. Ein Beispiel: Mitte Woche durfte meine Kompanie in den grossen Ausgang. Raus aus der Kaserne. Für diesen Fall besitzt jeder Militärangehörige das Tenu A, bestehend aus Hemd, Krawatte und Jackett.

Nach Befehl des Wachtmeisters Nr. 1 zogen wir das komplette Tenu an («Tenu schwer»). Draussen auf dem Platz stand mein Küchenteam dann als einziges Zimmer mit «Tenu schwer» da. Zitat Wachtmeister 2: «Was machen Sie da?! Es ist ‹Tenu leicht›. Umziehen!» Dasselbe passierte am Freitag beim Abtreten ... Das ist nur ein Beispiel für die fehlerhafte Kommunikation.

Nach der Nachtruhe noch pinkeln? Für das Küchenteam kein Problem

Nun, unser Küchenteam hat auch Privilegien. Als Gegenleistung, dass wir die längsten Tage haben, müssen wir uns nicht gleich strikte an die Regeln halten. «Gopfetammi, haben Sie auf die Uhr geschaut?», fuhr mich ein Wachtmeister an, als ich 20 Minuten nach Nachtruhe am Pissoir stand. Dann erkannte er, dass ich zum Küchenteam gehöre: «Ah, Sie sind Küche? Sorry, nichts für ungut.»

Lustig sind auch die Momente bei der Grünausbildung, wenn wir entgegen dem Tagesbefehl die falschen Kampfstiefel montiert haben. Auf Nachfrage des Kaders entgegnen wir: «Scho guet, mer sind s Chuchiteam!», und die Sache hat sich erledigt.