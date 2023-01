Feldpost (Teil 19) Soldat Brunner meldet sich zurück! Geld sparen und alles ist durch – warum ich mich für das Durchdiener-Modell entschied Unser RS-Kolumnist Eliah Brunner macht weiter. Nicht hierarchisch, aber er zieht seine Militärdienstzeit als Durchdiener gleich bis zum Ende durch. Hier sein Update aus der Kaserne Brugg.

Die Künste gesteigert: Soldat Brunner mit einer Kreation des Küchenteams. zvg

Ich kann es nicht sein lassen und verschwinde nicht ganz aus Ihrer Zeitung. Ihre vielen Zuschriften, liebe Leserinnen und Leser, haben mich zu sporadischen Updates aus meinem Leben als Durchdiener ermuntert. Sie fragen sich nun vielleicht, was ist das überhaupt?

Durchdiener gibt es in der Armee seit 2001. Vorher konnte man nur die Rekrutenschule und dann die Wiederholungskurse absolvieren, seither ist es möglich, nach der RS (18 Wochen) gleich alle weiteren Dienstage anzuhängen (25 Wochen).

Für mich bedeutet das: Ich habe im Juli 2022 mit der RS angefangen und werde Ende April 2023 meine Dienstpflicht erfüllt haben. Ich bin dann 20-jährig und nur noch in der Reserve, aber nicht mehr aktiv.

Für diesen Weg - alles an einem Stück - habe ich mich entschieden, da ich nach der Kanti, die ich im vergangenen Sommer abschloss, sowieso ein Zwischenjahr machen wollte. Mein Jahr mit Militär zu füllen bringt einige Vorteile: Ich kann viel Geld sparen, da ich verdiene und praktisch nichts ausgeben muss. Pro Tag bekommt man 62 Franken aus der EO (Erwerbsersatzordnung) und Fr. 7.50 Franken Sold. Zudem muss ich mich während dem Studium nicht um WKs kümmern.

Lockerer als die RS-Zeit

Ganz ehrlich: Die Wochen nach der RS waren lockerer als die Rekrutenschule selbst. Darum hatte ich endlich auch die Zeit, die Flut von Mails zu lesen und zu beantworten, die ich von Ihnen bekommen habe. Ganz herzlichen Dank dafür, die lobenden Worte und interessanten Erzählungen aus Ihrer Militärzeit habe ich sehr geschätzt. Es freut mich, dass ich Ihnen das RS-Leben näherbringen durfte.

Die Zeit hier geht schnell vorbei, erst recht, seit die Rekrutenschule durch ist. Eine Woche kochen für meine RS-Kollegen, die in Brugg weitermachen. Eine Woche aushelfen in der Durchdiener-Kaserne Bremgarten. Für die Unteroffiziersanwärter Hörnli schöpfen, wenn sie ihre Abschlussübung haben… Und dann war ich auch noch vier Tage auf der Krankenstation in Isolation — nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie hatte es auch mich erwischt.

Übrigens, wir mussten die Festtagszeit nicht in Uniform verbringen: Zwei Wochen dienstfrei. Das bedeutet nicht komplett frei. Ich war auf Abruf, falls nötig, hätte ich einrücken müssen. Man weiss nie im Militär.

