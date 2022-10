Eliah Brunner, 19, schloss im Frühsommer die Kantonsschule ab. Nun absolviert er die Durchdiener-Rekrutenschule in Brugg. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der 16. Woche hat er nachgeholt, was ausserhalb der Küche schon früher trainiert wurde: Schiessen und C-Alarm.