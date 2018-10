Über 300 Freisinnige haben am Samstagmorgen in Wil einstimmig Karin Keller-Sutter als Bundesratskandidatin nominiert. Sie machten klar, dass es wieder eine Ostschweizer Vertretung in der Landesregierung brauche.

"Wir fordern: Die Ostschweiz muss im Bundesrat vertreten sein. Und zwar mit Karin Keller-Sutter", sagte Raphael Frei, Präsident der FDP St.Gallen, an der Nominationsversammlung in Wil. Gleicher Meinung sind auch die FDP-Mitglieder: Einstimmig sprachen sie sich für Karin Keller-Sutter aus. Über 300 Freisinnige sind angereist. Laut Frei ist das Teilnehmerrekord für eine Mitgliederversammlung, wie es in einer Mitteilung heisst.