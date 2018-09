Nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrat Johann Schneider-Ammann läuft die Diskussion über seine Nachfolge auf vollen Touren. Darüber informiert die FDP derzeit. Parteipräsidentin Petra Gössi (42) schaffte dabei Klarheit über ihre persönlichen Ambitionen, über die viel spekuliert worden war. «Ich stehe nicht zur Verfügung», sagte Gössi. Sie seit erst seit etwas mehr als zwei Jahren Parteipräsidentin, wolle die Partei in die Wahlen 2019 führen und fühle sich wohl in ihrer Rolle.

Mit Gössis Verzicht scheint der Weg frei für die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter (55). Die Partei startet nun aber einen breit abgestützten Nominationsprozess. Die Kantone haben dafür Zeit bis 24. Oktober 2018. Danach sollen die Kandidaten in einer Road Show durch die Schweiz und die Online-Medien tingeln. Entscheiden über die Auswahl zuhanden der Bundesversammlung wird dann die Bundeshausfraktion am 9. November, gewählt wird voraussichtlich am 5. Dezember.

Die aussichtsreichsten Bundesratskandidaten von der FDP: