FDP-Parteitag Kämpferischer Wahlauftakt: Der Liberalismus feiert in Fribourg Party Am Parteitag schwört sich die FDP in Fribourg auf den Wahlkampf ein: Szenen eines Happenings zwischen Tech-Launch und Harry Potter.

Thierry Burkart und der Eiskelch. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Halle wird dunkel, Scheinwerfer irrlichtern über das Eis und zu sich überschlagender Rockmusik prescht Philippe Nantermod herein. Der Walliser Nationalrat und Entertainer im Nebenamt wird die nächsten gut zwei Stunden bewährt quirlig durch den Parteitag der FDP führen, zu dem sich an diesem Samstag mehrere hundert Freisinnige in der Fribourger Eishalle getroffen haben. Die Kamera zoomt auf die Tribüne und von dort winken die prominentesten Partei-Gesichter: die Bundesratsmitglieder Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis, Fraktionspräsident Damien Cottier und Präsident Thierry Burkart. Rund um die Ränge wuseln Mitarbeitende aus dem Generalsekretariat; sie tragen Eishockeytrikots in blau-magenta.

Wenige Momente später schon steht die Parteiprominenz auf dem Eis und Nantermod streckt den strahlenden Gesichtern abwechslungsweise das Mikrofon hin. Thema: 175 Jahre Bundesverfassung. Keller-Sutter erinnert an das Rekordtempo, mit der diese gezimmert wurde: Rund 50 Tage hat das damals gedauert, heute unvorstellbar, weil die Linken und Rechten den Pragmatismus blockieren und weil auch alles durch zig Instanzen und Vernehmlassungen gehen muss.

Anno 1848, da herrschte der Aufbruch, und das in ganz Europa: «Nur eine liberale Bewegung aber hat es geschafft, dass auch ein liberaler Staat geschaffen wurde. Das ist das Wunder der Schweiz», verkündete Burkart. Die Schweizerinnen und Schweizer seien eben von Grund auf freiheitsliebend – der Rest des Satzes geht zum ersten Mal im Zwischenapplaus unter, den es heute mehrere Male gibt. «Seit 175 sind wir die Partei, die nicht nur die Schweiz stark macht, sondern auch schaut, dass das Land zusammenbleibt», redet Burkart der Partei ins Gewissen und nichts davon wirkt, als wäre es beim aktuellen Parteislogan der Mitte abgekupfert.

Vielleicht gerade weil der Partei die historische Malaise droht, vom ewigen konservativen Kontrahenten – einst die Katholiken, heute die Mitte - überholt zu werden, beschwört die FDP in Fribourg die Geister der Vergangenheit. Keller-Sutter spricht vom Band, das sie mit der kürzlich verstorbenen Elisabeth Kopp verbinde, die bislang einzigen liberalen Frauen im Bundesrat. Cassis gedenkt Stefano Franscini, der es 1848 aus bescheidenen Leventiner Verhältnissen in die Landesregierung schaffte. Und Cottier mahnt an Tilo Frey, die erste Person of Color im Eidgenössischen Parlament.

Nur Minuten später wird der Ton rauer. «Politik bedeutet Kämpfen», ruft Burkart in die Arena. Die Bedrohung für den Liberalismus komme schleichend daher, «beispielsweise, ob man noch Mohrenkopf sagen darf», findet Burkart, und kurz fühlt man sich um mindestens eine Woche zurückversetzt, als sich die SVP ebenfalls in einem Eishockey-Stadion zum Aufmarsch gegen die Woke-Kultur traf. Doch Burkart kriegt die Kurve wieder, erinnert an die Verantwortung, welche die FDP für die Schweiz schultere: «Wer sich für die FDP einsetzt, setzt sich für das Land ein.» Für die Rettung der Credit Suisse erntet Karin Keller-Sutter langen Applaus.

Am Ende der Darbietung packen Keller-Sutter und Cassis fromme Wünsche in einen Zettel, den sie in einen grossen Pokal werfen. Szenen wie aus «Harry Potter und der Feuerkelch».

Burkarts Rundumschlag

Es folgt ein eher langfädiger, wenn auch sehr politischer Teil. Es geht um Gesundheitskosten, Generationengerechtigkeit und die Schwierigkeit, Eigenverantwortung auf Dossier herunterzubrechen. Das ist rhetorisch nicht ganz einfach. Andri Silberschmidts Umwandlungssätze zumindest vermögen die Menge kaum vom Hocker zu reissen, ein Rentenvortrag lässt halt selbst Jungpolitiker altbacken wirken.

Bald aber dreschen wieder die «Queens oft the Stone Age» aus den Boxen und Thierry Burkart, Rocker im Anzug, erobert Eisfeld und Aufmerksamkeit zurück. Hauptmann Burkart dankt er seiner «Truppe» für die tolle Unterstützung in der Schlacht «gegen die linke Umverteilung, grüne Verbotskultur, konservativen Stillstand und rechtsnationale Abschottung», in der sich einzig die FDP als Trutzburg für den Liberalismus erweise. Alle für einen, einer gegen alle anderen. Burkarts Appell kulminiert in einem «Seid ihr bereit zu kämpfen», ein Aufruf, den er wiederholt. Total, findet die Basis, und der ganze gefüllte Fünftel der Halle steht und spendet Applaus.

Im Kampf für eine sichere Schweiz: Philippe Nantermod heizt dem Publikum ein. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Philippe Nantermod hat seinen letzten Auftritt, er trägt jetzt ebenfalls blau-magenta und ballt die Faust wie weiland die Microsoft-Riege beim Launch von Windows 95. Nacheinander marschieren die Gladiatoren und Gladiatorinnen für den Freiheitskampf in die Arena, um ihre Wünsche in den Feuerkelch zu werfen. Am Ende steht dem Publikum eine stattliche Anzahl Kandidierender gegenüber. Noch einmal wird es laut: «Final Countdown» aus den Boxen, Jubel und etwas Pyrotechnik, dann: Apéro riche.