FDP-Nationalrat Albert Vitali ist verstorben

Die Krankheit hatte ihn schon längere Zeit geschwächt. Dem Parlamentsbetrieb in Bern blieb Albert Vitali in den letzten Monaten weitgehend fern. Am Freitagmittag ist der Luzerner FDP-Nationalrat «überraschend schnell» an einer Krebserkrankung gestorben, wie es auf seiner persönlichen Homepage heisst. Der 64-jährige Treuhänder hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Söhne. Er wurde 2011 ins Eidgenössische Parlament gewählt.

In der neuen Legislatur präsidierte Vitali die nationalrätliche Finanzkommission. Vitali suchte nicht das Rampenlicht. Er verschaffte sich aber durch seine solides Wissen Respekt. Finanzpolitisch stand er klar auf der bürgerlichen Seite. Er trennte das Notwendige vom Wünschbaren. Immer wieder stemmte er sich etwa gegen die wachsenden Ausgaben bei der Bundesverwaltung.

DNA-Analysen können detaillierter ausgewertet werden

Einen seiner grössten politischen Erfolge realisierte Vitali aber in einem anderen Bereich. Dank seines Engagements können die Strafverfolger künftig bei DNA-Analysen auch die Haar-, Augen- und Hautfarbe anstatt nur das Geschlecht eruieren. Vitali lancierte einen entsprechenden Vorstoss wegen eines nach wie vor ungeklärten Verbrechens in Emmen vom Juli 2015. Nachdem eine junge Frau vergewaltigt worden war, mussten insgesamt mehr als 400 Personen zu einem DNA-Test antraben. Solche aufwendigen und teuren Übungen liessen sich dank seinem Vorstoss verhindern, argumentierte Vitali.

Weggefährten beschreiben Vitali als menschlich absolut korrekt, was im Berner Politbetrieb nicht unbedingt Standard sei. Vitali politisierte lange im Luzerner Kantonsrat und sass von 1982 bis 2001 als Sozialvorsteher im Gemeinderat Oberkirch. Er zeigte viel Herz für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Er wirkte zum Beispiel im Stiftungsrat der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern.

Daneben punktete er auch mit ehrenamtlichen Engagement für die Volkskultur, zum Beispiel als Präsident der IG Volkskultur Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Vitali war ein leidenschaftlicher Jodler. Auch einem anderen Schweizer Brauchtum fühlte er sich verbunden: dem Schwingen. Er war zwar nicht ganz so talentiert wie sein Bruder Werner, der es bis in den Schlussgang beim «Eidgenössischen» schaffte. Doch auch Albert Vitali eroberte einige Kränze. «Das Schwingen», sagte er einst in einem Interview, «hat mich Beharrlichkeit und Durchsetzungswillen gelehrt.» Beharrlich habe er auch gegen seine Krankheit gekämpft, sagen Weggefährten. Vitali sprach nicht gerne darüber. Am Freitag hat er den Kampf gegen sie verloren.

Im vergangenen Herbst schaffte Vitali als einziger Luzerner FDP-Vertreter den Sprung in den Nationalrat. Mit dem parteiintern zweitbesten Resultat wurde Peter Schilliger abgewählt. Schilliger trat 2012 die Nachfolge von Otto Ineichen an, der wie Vitali im Amt verstarb.

