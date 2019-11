Fast jeder zweite Zug zu spät: Wie die Deutsche Bahn das Schweizer SBB-Netz durcheinanderbringt

Ab Basel ist knapp jeder dritte internationale Zug nach Olten zu spät, nach Zürich praktisch jeder zweite. Am 8. November kam von zehn ausländischen Zügen sogar nur einer pünktlich in Zürich an, also gerade einmal 7.7 Prozent. Insgesamt liegt die Pünktlichkeitsrate der ausländischen Verbindungen in den vergangenen 13 Wochen bei 67.1 Prozent. Das Problem: Die Züge kommen schon mit massiven Verspätungen in Basel an.

Die SBB steht wegen ihrer Verspätungen seit längerem in scharfer Kritik. Technische Störungen, zu wenig Lokführer, veraltetes Rollmaterial, die Probleme mit den FV Dosto-Zügen von Bombardier und zahlreiche Baustellen beeinträchtigen den Personenverkehr. Bis zu 300'000 Bahnreisende kommen an schlechten SBB-Tagen im Schnitt zu spät zur Arbeit oder nach Hause. Darauf reagieren die Bundesbahnen mit diversen Massnahmen. Bereits per Fahrplanwechsel 2019 soll es eine Verbesserung geben. Mit dem längerfristig angelegten Programm «Kundenpünktlichkeit 2.0» sollen auch die Planung des Angebots, der Bahnproduktion und der Bauprojekte verbessert und wo nötig mehr Reserven bei Personal, Rollmaterial, Anlagen und im Fahrplan geschaffen werden. In einem Punkt sind den SBB aber die Hände gebunden: Und zwar bei den Zügen, die bereits unpünktlich in den Grenzbahnhöfen der Schweiz eintreffen. Plattform offenbart Problemstrecken «In Basel wie auch im Wallis und in Genf beeinflusst der internationale Personenverkehr aus den Nachbarländern die Pünktlichkeit stark», sagt Mediensprecher Martin Meier. Denn bei Verspätungen komme es oft auf den Hauptlinien zu Kumulationen, darum wirke sich eine Verspätung auf die grossen Ballungszentren der Regionen Zürich, Bern, Lausanne-Genf oder eben Basel stärker aus. Ein Beispiel in Verbindung mit der Deutschen Bahn (DB): In den vergangenen 13 Wochen lag die Pünktlichkeitsrate laut der Plattform Pünktlichkeit.ch auf der Strecke Basel-Olten bei 69.3 Prozent. Auf der Strecke Basel-Zürich sogar bei nur 54.7 Prozent. Die Plattform bereitet öffentlich zugängliche Zahlen zur Zugpünktlichkeit auf und offenbart so, wo die Problemstrecken liegen.