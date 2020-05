Fall Spiess-Hegglin: Jetzt muss sich die Staatsanwaltschaft mit einer «Tagesanzeiger»-Journalistin befassen

In der Tat hat sich Binswanger mit ihrem Tweet weit vorgewagt. Die Staatsanwaltschaft Zug hat die Frage, ob Spiess-Hegglin Falschbeschuldigungen begangen hatte, bereits eingehend untersucht. Sie kam im August 2015 zum Schluss, dass dies «zu keinem Zeitpunkt» der Fall gewesen sei und stellte ein durch Markus Hürlimann angestrengtes Verfahren gegen Spiess-Hegglin im Mai 2018 rechtskräftig ein. Das Zürcher Obergericht hat zudem den damaligen «Weltwoche»-Journalisten Philipp Gut , der – ähnlich wie Binswanger jetzt – behauptet hatte, Spiess-Hegglin habe gelogen und Hürlimann planmässig und fälschlich der Schändung bezichtigt, am 18. Juni 2019 wegen übler Nachrede verurteilt. Auch dieses Urteil ist rechtskräftig.

Der juristische Konflikt zwischen der bekannten «Tagesanzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger und der ehemaligen Grünen Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin spitzt sich weiter zu. Erst letzte Woche hatte das Zuger Kantonsgericht Binswanger mit einer Verfügung untersagt , über Dinge zu schreiben, welche die Persönlichkeitsrechte von Spiess-Hegglin verletzen könnten. Das Gericht hatte damit auf ein Begehren Spiess-Hegglins reagiert, welche befürchtete, Binswanger könnte in einem geplanten Buch ehrverletzende Tatsachenbehauptungen oder erneut Spekulationen über die Vorkommnisse an der Zuger Landammannfeier 2014 veröffentlichen.

In ihrer Strafanzeige stellt sich Spiess-Hegglin auf den Standpunkt, dass Binswanger ihre Behauptung mit dem Vorsatz der Beleidigung aufgestellt hat. Denn immerhin habe die Journalistin den Prozess gegen Philipp Gut in einem Online-Videobeitrag kommentiert. Sie habe deshalb in Kenntnis des Resultats und wider besseres Wissen gehandelt, um Spiess-Hegglin «einer Schmach auszusetzen, mutmasslich, um an einer eigenen These festzuhalten, die sie publizistisch verwerten will», wie es heisst.

«Manche Medienschaffende haben in den vergangenen Jahren Grösse gezeigt und sich für ihre falschen und verletzenden Berichterstattungen entschuldigt. Andere schwiegen wenigstens», sagt Spiess-Hegglin über die Gründe, die sie zur Strafanzeige veranlasst haben. «Und dann gibt es Frau Binswanger, welche in ihrer Theorie dermassen festgefahren und auch unbelehrbar ist, dass mir jetzt kein anderer Weg bleibt als eine Anzeigeerstattung.»

«Tagesanzeiger»-Journalistin Binswanger hat auf Twitter über 22'000 Follower. Die Basler Staatsanwaltschaft wird nun klären müssen, wie ihr Tweet rechtlich zu würdigen ist. Für Binswanger gilt die Unschuldsvermutung.