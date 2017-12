Das war auch beim «Fall Fricker» und beim «Fall Buttet» so: Beim Skandal um den «Auschwitz-Vergleich» lotete die Schweizer Öffentlichkeit aus, wie weit radikale Tierschützer in ihrer Kritik gehen dürfen. Beim Skandal um die unerwünschten Annäherungsversuche überprüfte sie, wie viel sich mächtige Männer unter Alkoholeinfluss gegenüber Frauen leisten dürfen und wandte so die #MeToo-Debatte auf die Schweiz an.

Attacken aus eigenen Reihen

Beide Themen – «Antisemitismus für die Grünen, unmoralisches Handeln für die CVP» – seien für die jeweils betroffene Partei höchst sensibel, sagt Historiker und Politikwissenschafter Claude Longchamp. «Sie schadeten ihrem ideologischen Profil.» Es sei daher nicht erstaunlich, dass Fricker und Buttet auch aus den eigenen Reihen angegriffen wurden. Der Aargauer sei vom Zuger Alt-Nationalrat Jo Lang attackiert worden, den Walliser hätten Bundespräsidentin Doris Leuthard, Parteichef Gerhard Pfister, Präsidiumsmitglied Elisabeth Schneider-Schneiter und CVP-Frauen-Chefin Babette Sigg unter Druck gesetzt. Longchamp weist aber auch auf die unterschiedlichen Reaktionen der Skandalisierten hin. Während sich Fricker glaubhaft entschuldigt habe, seien bei Buttet bis heute weder Reue noch Schuldbewusstsein spürbar.

Tatsächlich stempelte sich der bis dahin als Vizepräsident seiner Partei Amtierende vom Täter zum Opfer, als er sein Fehlverhalten mit einem Alkoholproblem zu erklären versuchte und seinen Anwalt lapidar erklären liess, er sei nicht in der Lage, sich an «solche Vorkommnisse» zu erinnern. «Fricker hat das Handtuch viel zu schnell geworfen», sagt Longchamp. «Buttet viel zu spät.»

Skandalgegenstand und -management vermögen aber nicht abschliessend zu erklären, wann ein Politiker stürzt. Auch Zufälle spielen eine Rolle – und pures Glück hilft. Zwei Beispiele: Wie es SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz Ende 2015 schaffte, im Amt zu bleiben, obwohl sie betrunken Auto gefahren war und ihre Stellung hatte missbrauchen wollen, als sie Bundesrat Guy Parmelin telefonisch um Hilfe bat, ist im Rückblick rätselhaft. Genauso, dass Ständerat Filippo Lombardi trotz diverser Gesetzesverstösse – oft ebenfalls unter Alkoholeinfluss – bis zum CVP-Fraktionschef aufsteigen konnte. Eine Rücktrittskultur sähe anders aus.